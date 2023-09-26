'Kitlesel yok oluş' kapımızda... Bilim insanları tarih verdi: Yükselen sıcaklıklar kaderimizi belirleyecek

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Son yıllarda yaşanan kavurucu sıcaklar, birçok ülkeyi sarsan sel, fırtına, kasırga felaketleri ve Antartika'daki deniz buzu seviyesinde yaşanan rekor düşüş ile iklim krizi 'inkar edilemez bir gerçek' olarak karşımızda duruyor.

İNSAN IRKI KİTLESEL BİR YOK OLUŞLA KARŞI KARŞIYA

Yeni yapılan bir araştırmaya göre insan ırkının 250 milyon yıl içinde tükenmesi bekleniyor. Ancak hesaplamalar fosil yakıtları ve diğer insan kaynaklı sera gazlarını hesaba katmıyor, bu nedenle yok oluş tarihimiz muhtemelen daha da erken olacak.

Bristol Üniversitesi'nden uzmanların bilgisayar simülasyonları ile yaptığı ve Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir araştırma gezegenimizin tüm memelileri yok edecek kitlesel bir yok oluşla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

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Bu yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya büyük bir uzay taşının çarpmasıyla dinozorların yok olmasından bu yana yaşanan ilk kitlesel yok oluş olacak.

UZAK GELECEK ÇOK KASVETLİ GÖRÜNÜYOR

Dr. Alexander Farnsworth tarafından yürütülen araştırmaya göre, uzak geleceğimiz oldukça kasvetli görünüyor.

Araştırmacılar, karbondioksit seviyelerinin gelecekte mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceğini, Dünya'da hala hayatta olan tüm yaşam formlarının 40°C ila 70°C arasındaki sıcaklıklarla başa çıkmak zorunda kalacağını, insanların da diğer birçok türle birlikte vücutlarını soğutamadıkları için yok olacaklarını öne sürüyorlar.



Araştırmacılara göre 250 milyon yıl sonra Dünya'nın tüm kıtaları 'Pangea Ultima' olarak bilinen bir süper kıtayı oluşturmak üzere bir araya gelmiş olacak. Bu doğa olayı gerçekleştiğinde kayda değer mevsim değişimleri olması bekleniyor.

Bilim insanları kıtalarının zaman içinde yavaşça birleşerek oluşturacağı süper kıtanın sıcak, kuru ve büyük ölçüde yaşanmaz olacağından eminler.



Pangea Ultima meydana geldiğinde Dünya böyle görünecek

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YÜKSEK SICAKLIKLAR KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

Kıtaları bir araya getiren tektonik süreçlerin volkanik patlamaları daha sık hale getireceğini, bunun da atmosferde büyük miktarda karbondioksit (CO2) salınımına neden olacağını anlatan Dr. Farnsworth, atmosferdeki karbondioksit salınımı ve daha sıcak bir güneşin memeliler için yiyecek ve su kaynaklarından yoksun, 'yaşanamaz' bir ortamla sonuçlanacağını belirtiyor:

'40°C ila 50°C arasında değişen sıcaklıklar ve yüksek nem seviyeleri ile birleşen doğa olayları nihayetinde kaderimizi belirleyecek"

FOSİL YAKITLAR HESABA KATILMADI

Araştırmalarında sıcaklık, rüzgar, yağmur ve nem eğilimlerini simüle etmek üzere bilgisayarlı iklim modellerini kullanan bilim insanları yaptıkları hesaplamalara günümüzde iklim değişikliğinin en büyük nedeni olarak gösterilen fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarını katmadıklarını vurguluyor.

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Leeds Üniversitesi'nden Profesör Benjamin Mills, araştırmanın insanlığın fosil yakıt yakmayı bıraktığı varsayılarak yapıldığını belirterek "Fosil yakıt kullanımına devam edersek bu manzarayı çok daha erken göreceğiz" dedi.



DÜNYA GELECEKTE BİZİM İÇİN ÇOK MİSAFİRPERVER OLMAYACAK

araştırma, dünyanın memelilerin yalnızca yüzde 8 ila yüzde 16'sı için yaşanabilir bir hale geleceğini ancak muhtemelen tüm memeli türlerinin yok olacağını gösteriyor.



Konuya ilişkin İngiliz Dailymail gazetesine konuşan Dr. Farnsworth, "Bazı uzmanlaşmış türler potansiyel olarak hayatta kalabilir, ancak her halükarda memelilerin kitlesel bir yok oluşu söz konusu olacaktır" dedi ve ekledi;

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"İnsanların ne kadar süre var olacağını tahmin edemiyoruz, ancak o kadar uzun süre var olduğumuzu varsayarsak, gelecekte dünya bizim için çok misafirperver olmayacak"

