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ABD ateşe benzin döktü! Rusya'nın Paşinyan'a cevabı sert oldu: Tek sorumlu sensin

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#Rusya#Nikol Paşinyan#Abd
ABD ateşe benzin döktü Rusyanın Paşinyana cevabı sert oldu: Tek sorumlu sensin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 10:38

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'yı hedef alan sözlerine Moskova'nın tepkisi çok sert oldu. Paşinyan'ı Batı ile flört etmekle suçlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Karabağ'daki durumun sorumluluğun sadece Paşinyan'da olduğunu vurguladı. ABD ise iki ülke arasındaki gerilime tuz biber olacak açıklamalar yaparak Erivan'a heyet gönderdi.

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Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunda 24 saatten kısa bir sürede kazandığı zafer Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı adeta köşeye sıkıştırdı.

Muhalefet Paşinyan'ın 'istifa etmesi' için baskıları artırırken, Başkent Erivan günlerdir yüzlerce kişinin katıldığı protestolara ev sahipliği yapıyor.

ABD ateşe benzin döktü Rusyanın Paşinyana cevabı sert oldu: Tek sorumlu sensin

PAŞİNYAN'IN HEDEFİNDE RUSYA VAR

İstifa çağrılarına kulağını kapatan Paşinyan'ın hedefinde ise Rusya var.

Rusya-Ermenistan ilişkilerinde son dönemde tansiyon oldukça yüksek. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan henüz Karabağ terör operasyonu başlamadan önce Rusya'dan uzaklaşacağının sinyalini vererek, 'Rusya'ya bağlı olmamız stratejik bir hataydı' demişti.

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Dün yaptığı açıklamada ise yine üstü kapalı olarak Moskova'yı hedef aldı ve "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" ifadelerini kullandı.

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RUSYA'NIN CEVABI SERT OLDU: SORUMLU SADECE BATI İLE FLÖRT EDEN PAŞİNYAN

Ermeni liderin peş peşe gelen açıklamalarına Rusya'nın cevabı sert oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı zaferden yalnızca Paşinyan'ın kendisinin sorumlu olduğunu, çünkü Moskova ve Bakü ile barış için çalışmak yerine Batı ile flört etmekte ısrar ettiğini açıkladı.

ABD ateşe benzin döktü Rusyanın Paşinyana cevabı sert oldu: Tek sorumlu sensin

Rus Dışişleri açıklamasında Paşinyan hükümetinin Ermenistan'ın Rusya ile çok yönlü ve asırlık bağlarını kasıtlı olarak yok etmeye çalıştığını öne sürerek büyük bir hata yaptığını vurguladı.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET! JEOPOLİTİK MANZARADAKİ DEĞİŞİMİN İŞARETLERİ

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Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Yuri Kim ve ABD Uluslararası İlişkiler Ajansı USAID’in yöneticisi Samantha Power, Karabağ’daki gelişmeleri ele almak ve Biden'ın mektubunu iletmek için dün Erivan’a gitti.

ABD ateşe benzin döktü Rusyanın Paşinyana cevabı sert oldu: Tek sorumlu sensin

Aljazeera Rusya ile Ermenistan arasında kılıçların çekildiği bir dönemde ABD'li üst düzey yetkililerin Ermenistan'a yaptığı ziyarete dikkat çekti ve tüm yaşananların jeopolitik manzaradaki değişimin işaretleri olduğunu yazdı.

ABD'DEN ATEŞE BENZİN DÖKEN SÖZLER

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya'nın güvenilebilecek bir güvenlik ortağı olmadığını gösterdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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RUSYA'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin ateşe benzin döken açıklamasına 'skandal' diyerek tepki gösterdi ve "Washington'u bölgeyi kasıtlı olarak istikrarsızlaştıracak eylemlerden, Ermenistan'da Rus karşıtı duyguların yapay bir şekilde artmasına yol açacak tehlikeli sözler kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Nikol Paşinyan#Abd

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