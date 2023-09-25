Paşinyan'a kötü haber... Resti çektiler: Önümüzdeki 3 gün tüm Ermenistan felç olacak

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Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği ve 24 saatte zaferle sonuçlanan anti terör operasyonu Ermenistan'da taşları yerinden oynattı.

DERBE İDDİASI

Erivan'da protestolar ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrıları devam edereken, Paşinyan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için 'darbe planı' içerisinde bulunduğunu öne sürdü.



Protestocular ise ülke genelinde bir itaatsizlik eylemi ilan etti. Eylemin bu sabah başlaması planlanıyor.

Ermenistan eski başbakanı ve Ulusal Komite üyesi Vazgen Manukyan Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Şehri felç ediyoruz. Önümüzdeki üç gün içinde tüm Ermenistan felç olacak. İktidarın tek desteği polis. Sokaklara çıkmalı, itaatsizlik seviyesini hükümetin diz çökeceği kadar yükseltmeliyiz" dedi.



POLİSİN GÜÇ KULLANMASINA DESTEK



Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insanın sokaklara döküldüğü, bazı bölgelerde gerilimin yükseldiği ve göstericilerin polisle çatıştığı görüldü.

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Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Devlet Televizyonu'na verdiği bir röportajda polisin protestoculara karşı güç kullanmasını savundu. Şiddet olaylarının yaşandığı ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan 1 Mart 2008 olaylarına atıfta bulunan Simonyan “1 Mart'ı tekrarlamıyoruz ama hukuka saygı gösterilmesi gerekiyor.” dedi.



Karabağ operasyonundan önce de 'Yalnızca Rusya'ya bağlı olmamız stratejik bir hataydı' diyen Paşinyan Ermenistan'ın kamu radyosuna yaptığı açıklamada yine Rusya'yı hedef aldı.

Paşinyan açıklamasında doğrudan isim vermese de "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" dedi.

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Yaşanan son olayların Ermenistan'ın 'kırılganlıklarını' ortaya çıkardığını vurgulayan Paşinyan müttefiklere egemenliklerine saygı duymaları çağrısında bulundu ve "Bağımsızlığımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız." dedi.



ABD medyası Paşinyan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde Ermenistan'ın uzun vadeli müttefiki Rusya'ya güvenip güvenemeyeceği sorusunu yeniden masaya yatırdığını yazarken, İngiliz medyası Paşinyan'ın yeniden Rusya'dan 'uzaklaşma' sinyali verdiğini vurguladı.