Kırım’ı vurma planını konuşan Alman subaylara Rus telekulağı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri gönderilmeyeceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Rus devlet medyası, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve 3 üst düzey Hava Kuvvetleri yetkilisi arasında 19 Şubat’ta gerçekleştirildiği iddia edilen 40 dakikalık görüşmenin bir kısmını yayınladı. Alman medyası, içeriğinde, Taurus füzeleriyle Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan köprünün vurulması planının yapıldığı iddia edilen kaydın gerçek olduğunu yazarken Almanya Savunma Bakanlığı, iddiaların araştırıldığını açıkladı. Bild gazetesi, subaylardan birinin telekonferansa Singapur’daki bir otel odasından katıldığını aktarırken, görüşmelerin gizlice dinlenmiş olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Almanya’da sızdırılan kaydın yayılmasının engellenmesi için yayın yasağı getirildiği de iddia edildi.

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İNGİLİZLERİ DE YAKTILAR

Görüşmenin ABD’li şirket Cisco tarafından üretilen WebEx uygulamasıyla gerçekleştirildiği belirtilirken kayıtta İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği destekle ilgili de gizli bilgilere değinildiği iddia edildi.

SCHOLZ: CİDDİ BİR SORUN

-Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının ses kayıtlarıyla ilgili iddiaların ciddi bir olay, sorun olduğunu söyledi.

Katolik âleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko ile Roma’da yaptığı görüşmeden sonra konuyla ilgili olarak kısa bir açıklamada bulunan Scholz, olayın hızlı bir şekilde aydınlatılması için gereken özenin gösterileceği sözü verdi. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) bu gelişmenin Almanya’nın dış politikasına etkisiyle ilgili sorusuna “İşte bu yüzden özenle, yoğun bir biçimde ve çok çabuk bir şekilde açıklık kazandırılacaktır” yanıtını verdi.