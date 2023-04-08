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Kırım'dan gelen son görüntüler dünya gündeminde! Saldırı için hazırlıklar başladı...

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#Rusya#Ukrayna#Kırım
Kırımdan gelen son görüntüler dünya gündeminde Saldırı için hazırlıklar başladı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 16:53

Hem Rusya hem Ukrayna için kritik öneme sahip Kırım'dan gelen son görüntüler önümüzdeki günlerde şiddetli çatışmaların yaşanacağının işareti olarak değerlendirildi.

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Bir yılı geride bırakan Ukrayna savaşında gözler Kiev yönetiminin önümüzdeki aylarda başlatmayı planladığı karşı saldırıya çevrildi. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'dan gelen son görüntüler Rusya'nın da bu yönde hazırlıklara başladığını ve fırtınanın her an kopabileceğini gösteriyor.

TURİSTLERİN POPÜLER ROTASINA TANK TUZAKLARI KURULDU

Bölgeden gelen son görüntülere göre Moskova yönetimi dev turizm bölgesi Ak-Monai'ye 'Dragon's Teeth' olarak anılan tank tuzaklarından kurdu. Bir dönemler hem Rus hem de Ukraynalı turistlerin favorisi olan plajlar artık göz alıcı hallerinden uzak görünüyor ve muhtemelen bütün yazı kapalı olarak geçirecekler.

Kırımdan gelen son görüntüler dünya gündeminde Saldırı için hazırlıklar başladı...


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KİLOMETRELERCE UZANIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD'li Washington Post gazetesinin yayınladığı uydu görüntülerine göre Ukrayna'dan gelebilecek saldırı için alarma geçen Rus birlikleri Kırım sahili boyunca kilometrelerce uzanan siper kazdı. Hendeklerin arkalarına tanksavarlar ve topçu bataryaları yerleştirildi.

Rus birlikleri hazırladıkları engelleri kanal çevresinde yoğunlaştırırken, gazete bunun Ukrayna'dan gelecek kara saldırına karşı ek bir koruma sağlayacağını belirtti.

Kırımdan gelen son görüntüler dünya gündeminde Saldırı için hazırlıklar başladı...


HAZIRLIKLAR YENİ...

Uydu görüntülerini inceleyen askeri analistler söz konusu siperlerin bir kaç gün içinde inşa edildiğini tahmin ederken, Rus askeri analisti Ian Matveev, "Görünüşe göre Rus ordusu, Kırım'ın yakın gelecekte savunulması gerektiğini anlamış" ifadelerini kullandı.

HER İKİ TARAF İÇİN DE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Kırım'ın geleceği Rusya için de Ukrayna için de kritik bir öneme sahip. Uzmanlar Putin'in 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın onun için sembolik bir öneme sahip olduğunu ve Rus liderin bölgeye milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını belirtirken, Ukrayna Lideri Zelenski de Kırım konusunda kesinlikle geri adım atmayacağını her konuşmasında belirtiyor.

Kırımdan gelen son görüntüler dünya gündeminde Saldırı için hazırlıklar başladı...

Kırım'da yapılan hazırlıklar önümüzdeki günlerde tansiyonun yenin yükseleceğinin ve şiddetli çatışmalar yasacağının işareti olarak yorumlandı.

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UKRAYNA'YI KIZDIRAN TEKLİF

Son olarak Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rusya ile barış için Ukrayna'nın Kırım'dan vazgeçmesi önerisinde bulunmuştu ancak Kiev yönetimi bu teklifi sert bir dille reddetmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko konuya ilişkin "Ukrayna'nın, topraklarının bir santimetresinden dahi vazgeçmesini gerektirecek ne hukuki, ne siyasi, ne de ahlaki bir gerekçe yoktur" açıklamasında bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Kırım kararını sadece Ukrayna'nın kendisinin verebileceğini belirtmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Kırım

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