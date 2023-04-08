Gizli belge skandalı büyüyor, soruşturma başlatıldı! Sadece Ukrayna değil, Çin, Rusya, İran, Macaristan...

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Washington hükümetinin Ukrayna'nın hazırlandığı bahar saldırısına yardım etme planlarının Telegram üzerinden sızdırılması ve sosyal medyada yayılması dün gündeme bomba gibi düşerken, ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin sadece 'ilgileniyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün ABD medyasında yer alan haberlere göre sızıntı düşünülenden çok daha büyük.

Yetkililer çok gizli belgeleri kimin sızdırdığını belirlemeye çalışırken, Adalet Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Washington Post gazetesi soruşturma onayının sızdırılan materyalin düşünülen çok daha kapsamlı olması nedeni ile alındığını duyurdu.



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KAPSAM DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA GENİŞ

Gazete yer alan bilgiye göre söz konusu belgeler, sadece Ukrayna'nın savaş yeteneklerini, potansiyel zayıf noktalarını ve NATO'nun işgali püskürtmeye yönelik geniş çabalarını detaylandırmakla kalmıyor aynı zamanda Çin, Macaristan, İran, Rusya ve diğer uluslar hakkında son derece hassas ABD analizlerini içeriyor.

İsminin açıklanmaması şartı ile konuşan ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Şubat sonu ve Mart başına ait gizli belgelerin çoğunun General Mark A. Milley için hazırlandığını ve uygun güvenlik izinlerine sahip bir çok personel tarafından erişilebilir olduklarını vurguladı.



HEPSİ AYNI ŞEKİLDE KATLANMIŞ

Askeri analistler bu tarz sızıntıların ABD ulusal güvenliği ile ilgili en ciddi suçlardan biri olduğuna dikkat çekerken, Washington Post, Pentagon'a ait orijinal belgelerin önce Discord'da paylaşıldığını ardından da Telegram ve Twitter'da yayıldığını öne sürdü.

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre sızdırılan belgelerin hepsi fotoğraflanmadan önce basılmış ve aynı şekilde 4'e katlanmış. Bu da sızıntı kaynağının tek bir kişi olması ihtimalini güçlendiriyor.

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ABD'li yetkililer sızıntının arkasında Rusya olduğunu düşünüyor ve Moskova yönetimini dezenformasyonla suçluyor.



BU BİR İLK

ABD bir yıldır devam eden savaş boyunca Ukrayna'ya Rus askeri hatlarındaki komuta noktaları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktalar hakkında bilgi sağladı.

ABD'nin sağladığı gerçek zamanlı istihbarat, Ukraynalıların Rus kuvvetlerini hedef almasına, üst düzey generalleri öldürmesine olanak sağlarken söz konusu sızıntı, savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti.