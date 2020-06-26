Jet geri adım: Kıbrıslı Rumların sonu olur

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve Yunanistan'da endişeye yol açıyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis geçtiğimiz günlerde AB'ye ve 'Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurun' çağrısı yapmıştı. AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini söyleyen savunma bakanı, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullanmıştı. Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, 'İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir' açıklamasını yaptı.

RUM LİDER KONUŞTU: KIBRISLI RUMLARIN SONU OLUR

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Angelidis'in silahlı donanma çağrısının ardından geri adım attı Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis "Silahlı müdahale Kıbrıslı Rumların sonu olur." açıklamasında bulundu.

Anastasiadis "Kıbrıs sorununda silahlanma ve askeri çözüm arayışına gidilmesi Kıbrıs Helenizmi'ne zarar verecek sonuçlar doğurur. Bunun olması kabul edemeyeceğim bir durum." açıklamasınında bulundu.

Nikos Anastasiadis, sözlerine "Bu bir kötümserlik ya da boyun eğme değildir. Silah kuşanıyorsanız koşullardan emin olmalısınız. Şu an için Kıbrıs Rum yönetiminin silahı diplomasidir." ifadesini de ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail ziyareti nedeniyle ‘Yedioth Ahronoth’ gazetesine verdiği demeçte Türkiye’nin Yeni Osmanlı hayalleri olduğunu ve Doğu Akdeniz’in ‘kabadayısı gibi hareket ettiğini’ öne sürmüştü.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS: TÜRKİYE BÖLGEDE TEHDİT

Yunan Başbakanı, “Netanyahu’ya, Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için tehdit olan davranışlarını vurguladım. Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarımızdaki tahrik edici hareketlerini anlattım. Ayrıca, Türkiye’nin Libya’da istikrarı bozan siyasetini de uzun uzun konuştuk. Deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye-Libya anlaşması bizim için geçersizdir” açıklamasını yapmıştı.