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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 23.06.2020 - 20:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rum kesiminden çağrı.. Türkiye'yi engelleyecek donanma kur

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Son dakika haberi: Rum kesiminden çağrı.. Türkiye'yi engelleyecek donanma kur
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Son dakika haberi.. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde endişeye yol açıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis AB'ye çağrıda bulundu. 'Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurulmalı' dedi.

Son dakika haberinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıkladı. AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurmasını gerektirerek, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullandı.

Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, 'İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir' açıklamasını yaptı.

Rum Savunma Bakanı, Türkiye'nin politikalarının engellenmesi için AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi gerektiğini savundu.

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