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Kıbrıs Adası 6.4 ile sallandı

#Kıbrıs#Deprem#Büyüklük
Kıbrıs Adası 6.4 ile sallandı

Akdeniz’de Kıbrıs Adası yakınlarında dün sabaha karşı meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem Rum yönetimi ve KKTC’yi korkuttu.

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Sabaha karşı 04.07’de meydana gelen depremde can kaybı ve hasar meydana gelmedi, Rumların Baf ve Limasol kentlerinde sarsıntı şiddetli hissedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

‘HELEN YAYI’ FAY HATTI AKTİF

Kıbrıs çevresi birkaç aydır 5 şiddetindeki depremlerle sallanıyordu. 6.4 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’ın Girit Adası’ndan başlayarak Kıbrıs Adası’na uzanan ve ‘Helen yayı’ adı verilen fayda meydana geldi. Rum yönetiminin Baf kentinden 50 km açıkta denizde meydana gelen depremi en yoğun yine Baf hissetti. Baf’ta halk sabaha karşı sokağa boşaldı, 10 saniyenin üzerinde devam eden sarsıntıda market raflara yerlere boşaldı. Deprem KKTC’de daha hafif hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 3.1 şiddetinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye’nin sahil kentleri Antalya ve Mersin’in yanı sıra doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler Mısır ve İsrail’de de hissedildi.

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#Kıbrıs#Deprem#Büyüklük

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