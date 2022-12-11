Kanı koronavirüsü yok ediyor! Dünyaya umut olan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Kovid-19'a yakalanmayanların sırrı 'süper kan' mı?

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya salgının başından beri 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt arıyor.

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ABD'den gelen haber bu sorunun bir kez daha yüksek sesle sorulmasına neden oldu ve kısa sürede bilim dünyasının gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Zira ABD'li bilim insanları Georgia eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki John Hollis'in bilinen tüm koronavirüs varyantlarına karşı bağışıklığı olduğunu keşfetti.

Hollis'in üzerinde araştırmalar yapan ekip, kanı 10 bin kat seyreltildiğinde dahi koronavirüsü yüzde 90 oranında yendiğini gözlemledi.

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan Koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu...

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar tarafından 'süper kan' olarak tanımlanan bu durum Hollis'i Kovid-19'a karşı dünyadaki en güçlü insan konumuna getirdi.

Aynı habere göre, ABD'li adamın virüsün giderek artan güçlü varyantlarına karşı bağışıklığı da var ve bilim insanları onun 'süper gücünün' SARS'a kadar uzanabileceğini düşünüyor.

2020'nin ortalarında gönüllü olarak örnekler veren ABD'li adam dünyada bu kadar istisnai bir bağışıklığa sahip olduğu belirlenen dört kişiden biri.

KORONAVİRÜSE YAKALANMAYANLARIN SIRRI NE?

Bilim insanları her 100 kişiden 1'inin virüse karşı neredeyse tamamen bağışık olmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Peki koronavirüse yakalanmayan şanslı azınlığın sırrı ne?

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu soruya cevap bulmuş olabilir.

Sonuçları geçtiğimi haftalarda kamuoyu ile paylaşılan araştırmaya göre, bilim insanları belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna ulaştı.

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Aynı araştırmaya göre, her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor...

Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.

Araştırma kapsamında bilim insanları ilk doz olarak Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı olan 1600 yetişkinin kan örneklerini mercek altına aldı.

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Ekip söz konusu gene sahip olanların kanında daha fazla antikor olduğu sonucuna ulaştı.

Araştırmanın bulguları Nature Medicine dergisinde yayınlandı.