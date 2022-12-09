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Kâbusun yeni adı Strep A... Enfeksiyona yakalanan İngiliz oyuncu ilk semptomları açıkladı

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#Strep A#Enfeksiyon#İngiltere
Kâbusun yeni adı Strep A... Enfeksiyona yakalanan İngiliz oyuncu ilk semptomları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 14:54

İngiltere'de bir numaralı gündem Strep A... Onun üzerinde çocuğun hayatına mal olan enfeksiyon yayılmaya devam ediyor. Strep A'ya yakalandığını açıklayan İngiliz oyuncu ilk semptomları açıkladı...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya İngiltere'den gelen haberler ile alarma geçmiş durumda.

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İngiltere'nin bir numaralı gündemi haline gelen Strep A onun üzerinde çocuğun hayatına mal olurken İngiliz oyuncu Danniella Westbrook Strep A geçirdiğini açıkladı ve başından geçenleri takipçileri ile paylaştı.

49 yaşındaki eski EastEnders yıldızı, ateşinin 39.8 olduğunu belirtti ve hastaneden bir dizi fotoğraf paylaştı.

İngiliz Mirror gazetesi oyuncunun birkaç gün önce yaptığı paylaşımda ateş ve boğaz ağrısından mustarip olduğu bilgisine yer verdiğini yazdı.

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Kâbusun yeni adı Strep A... Enfeksiyona yakalanan İngiliz oyuncu ilk semptomları açıkladı

PANDEMİ SONRASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.

STREP A NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Grup A streptokok (GAS) veya Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor. Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

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Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.

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