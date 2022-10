Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

Dünyamızın hızla felakete doğru ilerlerken, buna dur demek için her türlü yola başvuran iklim aktivistlerinin eylemleri de giderek daha radikal bir hâl almaya başladı.

Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) grubunun geçtiğimiz haftalarda ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un Londra Ulusal Galeri'de sergilenen Ay Çiçekleri tablosunu hedef almasının ardından, bu kez de Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Almanya'nın Posdam kentindeki Barberini Müzesi'nde yer alan Claude Monet'in Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosu önündeydi.

Dikkatleri iklim krizine çekmek için sansasyonel eylemlerde bulunmaktan geri durmayan Letzte Generation aktivistleri, 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules tablosuna patates püresi fırlattı. Ellerini tablonun asılı olduğu duvara yapıştıran eylemciler ardından şunları söyledi:

"İnsanlar açlıktan ölüyor, soğuktan donuyor ve ölüyor. Bir iklim felaketiyle karşı karşıyayız. Sizin ise tek korkunuz bir tablonun üzerine fırlatılacak domates çorbası ya da bir patates püresi. Neden korkuyoruz biliyor musunuz? Bilim insanları bize 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylüyor. Bu uyarıları dikkate almanız için illa bir tablonun üzerine patates püresi mi atılması gerekiyor?! Gıda için savaşacağımız o gün gelirse bu tablonun hiçbir değeri olmayacak!"

Müze Sözcüsü ise eylemin ardından yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

VAN GOGH TABLOSUNUNU DA HEDEF ALMIŞLARDI

Just Stop Oil aktivistleri 14 Ekim'de ise Londra’da bulunan Ulusal Galeri'deki serginin en gözde eserlerinden Ay Çiçekleri'nin üzerine bir konserve domates çorbası dökmüştü.

Eylem esnasında “Hangisi daha değerli? Sanat mı yoksa hayat mı? Sanat gıdadan, adaletten daha mı değerli? Bir resmin korunmasını mı yoksa gezegenimizin korunmasını mı daha çok önemsiyorsunuz?" diye haykıran aktivistlerden Phoebe Plummer ve arkadaşı, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Eylemi gerçekleştiren Phoebe Plummer, mahkemeye karşısına çıktıktan sonra TikTok üzerinden kısa bir açıklama yaparak, tabloya bir zarar vermediklerini açıkladı. Plummer şunları söyledi:

"Bir şeyi tam olarak açıklığa kavuşturmak istiyorum. Mahkemeye çıktığımızda bir sanat eserine zarar verdiğimiz söylendi. Biz tabloya kesinlikle zarar vermedik. Bu eylemleri medyanın dikkatini çekmek ve insanların bundan bahsetmesini sağlamak için kullanıyoruz ve direnişin işe yaradığını biliyoruz, tarih bize bunun işe yaradığını gösterdi.”

JUST STOP OIL'IN ASIL HEDEFİ NE?

Üzerinde bulunan cam kaplama sayesinde tablo zarar görmezken, son aylarda sanat eserlerine yönelik eylemlerin artması farklı seslerin yükselmesine neden oldu. Bu protestolar kimileri tarafından alkışlarla karşılanırken, kimileri de sanatın hedef alınmasını sert dille eleştirdi.

Eleştirilere kulaklarını tıkayan ve dünyanın içinde bulunduğu yakıcı soruna doğrudan müdahale etmek isteyen Just Stop Oil grubu, Ulusal Galeri’dekine benzer dikkat çekici eylemlerin önümüzdeki aylarda çeşitli ülkelerde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tabii bu tarz eylemlerin gerçekten iklim krizine karşı farkındalık yaratıp yaratmayacağı önemli bir tartışma konusu. Ancak çevre aktivistlerine göre asıl sormamız gereken soru şu: İnsanlığın ortak mirasını korumak için gösterdiğimiz özeni gezegenimizin korunması için de gösteriyor muyuz?

Van Gogh protestosunun ardından Just Stop Oil aktivistleri Londra'da Parlamento önüne yürüdü.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA YOĞUN EYLEMLER OLACAK!'

İklim krizine karşı harekete geçmeyi teşvik etmek ve eylemleri finanse etmek için 2019 yılında kurulan ABD merkezli İklim Acil Durum Fonu’nun yöneticisi Margaret Klein Salamon, “Önümüzdeki günlerde daha yoğun eylemler olacak. Hızla büyüyen bir hareketiz ve önümüzdeki birkaç ay yoğun geçecek bu nedenle emniyet kemerlerinizi bağlayın” dedi.

Van Gogh protestosu için “Son sekiz yılda iklim mücadelesinde gördüğüm en başarılı eylem olabilir” ifadesini kullanan Salamon şöyle devam etti:

“Bunu bir atılım olarak görmeniz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz kitlesel normallik yanılgısını kırmayı başardığımızı düşünüyorum. Uyanma vakti.”

Aileen Getty'nin, iklim aktivistleri tarafından kullanılması için İklim Acil Durum Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

PETROL KRALININ TORUNUNDAN İKLİM ACİL DURUM FONU’NA 1 MİLYON DOLAR

Bütün bu eylemlerin finansmanı ise İklim Acil Durum Fonu’nun kasasından çıkıyor. Bu yıl birçok iklim örgütüne mali destek sağlayan kurum, çevrecilere 4 milyon dolardan fazla para aktardı.

Çevre örgütleri arasında en büyük fonu 1,1 milyon dolarla, Just Stop Oil grubu aldı. Bu finansman sayesinde hızla büyüyen grup, Avrupa çapında olağandışı bir protesto dalgası başlattı.

Geçtiğimiz hafta dünya basınına yansıyan haberlerde, İklim Acil Durum Fonu’nun kurucularından biri olan Aileen Getty'nin adı öne çıktı. Ünlü petrol kralı J. Paul Getty'nin 65 yaşındaki torunu olan Aileen Getty'nin fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğu biliniyor. Onun yanı sıra Disney ailesinden Abigail Disney, ABD'li iş adamı Trevor Neilson, Robert Kennedy'nin en küçük kızı Rory Kennedy ve binlerce küçük bağışçı da harekete finansman sağlayanlar arasında.

Son olarak, dünyanın adım adım yaklaştığı sonu mizahi bir dille gündeme getiren Don't Look Up filminin yönetmeni Adam McKay de filmin hasılatından elde edilen 4 milyon doları İklim Acil Durum Fonu’na bağışlayacağını duyurdu. McKay aynı zamanda fonun yöneticileri arasında yer alıyor.

'SİZ OLSANIZ PARANIZI DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN HARCAR MIYDINIZ?'

Just Stop Oil'in Van Gogh eyleminin ardından sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Aileen Getty'ye İklim Acil Durum Fonu yöneticileri sahip çıktı.

Kuruluşun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Getty'ye karşı ciddi bir tepkinin olduğu vurgulandı ve “Öyleyse kendinize şunu sorun: Aileen'in yerinde olsaydınız, paranızı dünyanın iyiliği için nasıl kullanırdınız? Bir kimse, dedesinin işlediği günahlardan sorumlu tutulabilir mi?” ifadeleri ne yer verildi.

İklim Acil Durum Fonu'nun yöneticisi Salamon, fona yapılan bağışların eylemler için ve çevreyle ilgili eğitim faaliyetleri için kullanıldığı söyledi. Sivil itaatsizlik eylemlerinin ilk olmadığını belirten Salamon, Just Stop Oil’ın ABD’deki Sivil Haklar Hareketi ve eşit oy hakkı için verilen mücadelelerden bir farkı olmadığını vurguladı.

Seeing a lot of hate for our co-founder Aileen Getty.

First of all, Aileen was never in the fossil fuel industry. That's her family. But she is wealthy. So ask yourself: if you were in her shoes, how would you use your money for good?