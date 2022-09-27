İtalya’da dümen aşırı sağa kırıldı: Meloni bunu nasıl başardı

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Avrupa Birliği’nin kurucularından ve üçüncü büyük ekonomisi İtalya, yönünü tamamen sağa çevirdi. Giorgia Meloni (45) liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri (FdI), yüzde 26 oy alarak seçimlerden zaferle çıktı. Bu arada sandığa gitme oranı yüzde 63.9’da kaldı. FdI ile ittifak halinde olduğu göçmen karşıtı Matteo Salvini’nin Lig’i ve Silvio Berlusconi’nin liderliğindeki Haydi İtalya’nın toplam oy oranı yüzde 44.3’e ulaşıyor. Merkez soldaki Demokrat Parti ve ortaklarının oyları ise yüzde 26’da kaldı. Avrupa aşırı sağında memnuniyet, AB’de ise tedirginlik yaratan Meloni, koltuğa oturması halinde İtalya’nın ilk kadın ve faşist Benito Mussolini’den sonraki ilk aşırı sağcı başbakanı olacak.

MUHALEFET YARADI

Geleneksel aile yapısını katı şekilde savunan, eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı olan, İslam ve göç konusunda yasaklayıcı politikalardan yana olan Meloni’nin dönemi şimdiden tartışma konusu. Geçmişte ağırlığı olmayan Meloni’nin yükselişinde, söylemini yumuşatarak daha geniş bir kitlenin dikkatini çekmesi, son İtalyan hükümetinde yer almayarak yıpranmaması ve Ukrayna’daki savaşta Kiev’den yana tavır takınması etkili oldu.

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NASIL YÜKSELDİ

* “İtalya’nın Kardeşleri” 2018 seçimlerinde sadece yüzde 4 oy aldı. Bu başarısızlığın ardından sosyal medyada görünürlüğünü arttıran Meloni; LGBT, kürtaj ve göçmen karşıtlığı konusundaki mesajlarıyla popüleritesini arttırdı. 2021’de Mario Draghi tarafından kurulan koalisyona katılmayan tek büyük parti oldu, böylece ekonomik zorlukların faturası ona kesilmedi.

* Mitinglerinde “Doğal aileye evet, LGBT lobilerine hayır” sloganını kullanan Meloni, Afrika’dan göçmen geçişini durdurmak için Libya limanlarının donanma ile bloke edilmesi gerektiğini savunuyor.

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İŞİ ZOR

Tecrübesiz görülen Meloni’nin işi hiç de kolay değil. Koalisyon içindeki dengelerin nasıl oluşacağı ülkenin yönünü belirleyecek. Yeni hükümetin NATO ve AB’dekilerin saygısını kazanması da zaman alacak. Bu arada Meloni’nin galibiyeti Avrupa’daki popülistler ve aşırı sağ arasında memnuniyetle karşılandı. Polonya ve Macaristan’dan kutlama mesajları geldi.

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SAĞCI ANNE İLE SOLCU BABANIN KIZI

* Benito Mussolini’den bu yana ülkenin ilk aşırı sağcı başbakanı olacak olan Meloni, Roma doğumlu. Babası Francesco, o daha bir yaşındayken ailesini terk edince, aşırı sağcı annesi Anna tarafından büyütüldü. Kimine göre babasına tepkiden ötürü aşırı sağ söylemlere sarıldı.

* 2008 yılında, henüz 31 yaşındayken Silvio Berlusconi tarafından Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanarak ülkenin en genç bakanı unvanını aldı.

* İngilizce, İspanyolca ve Fransızca konuşabildiği belirtilen Meloni’nin diploması ise tartışma konusu. Dil alanında diploması olduğunu söyleyen Meloni’nin gerçekte, Roma’da turizmle ilgili bir meslek okulu bitirdiği ortaya çıkmıştı.

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MUSSOLİNİ İLE BAĞLARI

* Partisini 2012’de kuran Giorgia Meloni, gençken İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında başında olan diktatör Mussolini’ye destek açıklamaları yapmış. Şimdi Mussolini ile arasına mesafe koyup ‘faşist’ olarak anılmaya şiddetle karşı çıkıyor. Ancak yine de “İtalya’nın Kardeşleri”nin logosu, Mussolini’nin mezarında yanan ateşi sembolize ettiği belirtilen üç renkli alevi taşıyor.

* Kampanya sloganlarından biri “Tanrı, aile, ülke” olsa da kendisi bekâr bir anne. Matteo Salvini ve Silvio Berlusconi gibi önde gelen siyasetçilerden ise Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkisi olmaması bakımından ayrışıyor.

TÜRKİYE POLİTİKASI NE

* Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018’deki İtalya ziyareti sırasında “Türkiye’nin Avrupa’ya girmesine hayır” açıklamasını yapmıştı. İtalya’nın Kardeşleri tarafından Nisan 2021’de düzenlenen Türkiye konulu toplantıda, “İtalya’nın Kardeşleri, Türkiye’nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa’nın bir parçası olmadığına inanıyor” dedi. Ayasofya’nın cami olarak açılmasına, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a destek vermesine ve Suriye operasyonlarına itiraz ediyor.

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BERLUSCONİ 9 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dokuz yıl önce yolsuzluk nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Senato’ya geri dönüyor. Üç kez başbakanlık yapan Berlusconi, 2013’te Senato’daki koltuğunu kaybetmişti. Kamu hizmeti yapmaya mahkûm edilen ve siyaset yasağı getirilen Berlusconi, 2018’de cumhurbaşkanlığına aday olmuş ancak başarılı olamamıştı. Berlusconi’nin yeni dönemde Meloni ile diğer ortağı Matteo Salvini’ye baba figürü olarak yaklaşacağı belirtiliyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ HAYATININ ESİN KAYNAĞI

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* Giorgia Meloni, J.R.R. Tolkien’in ‘Yüzüklerin Efendisi’ romanlarına hayranlığın çok ötesinde bir yaklaşıma sahip.

* “Yüzüklerin Efendisi” romanlarını fantezi ürünleri olarak değil, “kutsal metinler” olarak gördüğünü söylüyor. Aslında bu ona has bir durum değil.

* J.R.R. Tolkien’in dünyaca ünlü eseri İtalyancaya çevrildikten hemen sonra aşırı sağ tarafından sahiplenildi.

* Faşist Mussolini iktidarının devrilmesi sonrası kültürel alandan dışlanan sağ gruplar, 1970’lerden itibaren Tolkien’in hayali dünyasını kaçış alanı olarak görmeye başladı.

* İtalyan sağı kendilerini “ejderhalar, orklar ve diğer yaratıklarla mücadele eden Orta Dünya’nin iyi sakinleri” olarak görürken bu evrene ait semboller, Mussolini ya da gamalı haça alternatif, “güvenli” semboller olarak görüldü.

* Meloni de işte böyle bir ortamda yetişti. Gençliğinde “Hobbit” gibi giyinen Meloni, arkadaş grubunda “Frodo” gibi karakterlerin isimlerini takma ad olarak kullandı.

* 1993’te, 16 yaşındayken “Hobbit Kampı”na katıldı. 2008’de bakanlık yaparken, bir dergi için büyücü Gandalf heykeli önünde poz verdi. Daha geçen ay, seçim kampanyası sırasında gösterime giren Amazon’un yeni “Yüzüklerin Efendisi” dizisine yoğun programı yüzünden yeterince vakit ayıramamaktan şikâyet etti.