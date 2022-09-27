Binlerce öğrenciye ‘sosyal medya koçu’ vurdu

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SINAV stresiyle boğuşan öğrenci ve veliler, ders çalışma yöntemleri, zamanı kullanma, motivasyonu artırma beklentisiyle kendilerine yol göstermesi için YouTube ve Instagram’dan başvurdukları eğitim koçlarının yarattığı sıkıntıdan şikâyetçi.

Sosyal medyada gördükleri koçtan destek alacaklarını zanneden pek çok gençten ilk olarak verilen hesap numarasına ödeme yapılması isteniyor.

BU KOÇ SANA DAHA UYGUN

Paranın yatırıldığına dair dekontun da WhatsApp üzerinden kendilerine gönderilmesi talep ediliyor. Bir sonraki aşamada ise parayı yatıran gence gönderilen anketin doldurulması söyleniyor. Anketin ardından da öğrenciye genellikle, başka bir koçun hizmet vereceği bildiriliyor. Genellikle yanıtlar, “Sana hedeflerine uygun olan bu koçu seçtim. Kendisinin de koçluk tecrübesi ve elde ettiği başarılar var. Derece öğrencisi olduğu için elde ettiği sınav tecrübesiyle hızlı bir şekilde net artışı yakaladı ve önerdiği kaliteli kaynaklarla güzel sonuçlar elde etti” şeklinde oluyor. Asıl çalışmak istediği koçu arayan öğrenciler ise kimseye ulaşamıyor.

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DOLANDIRICILIK SUÇU

Yetkililer, gençleri ve ailelerini eğitim koçluğu hizmetinde sözleşme imzalayıp fatura almaları konusunda uyarıyor. Hürriyet’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da mağdurlara savcılıklara dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunmaları için çağrı yaptı: “Tüketici Kanunu’nun 4. maddesi, yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye verilmesini şart koşar. Bu koçların gençlere, ailelerine sözleşmeyi vermemeleri Tüketici Kanunu açısından suçtur. Aileleri ve gençleri zayıf noktalarından yakalamışlar, sahtekârlıktır. Ayrıca bu, ‘ayıplı hizmet’tir. Ticaret Bakanlığı’nın bu kişiler hakkında cezai yaptırım uygulaması gerekir. Gençler de savcılıklara şikâyetçi olmalı.”

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VERGİ KANUNU’NA GÖRE DE SUÇ

TÜKETİCİ Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu kişilerin aldıkları hizmet bedeli karşılığında fiş ya da fatura kesmemeleri, bunun için KDV ve gelir vergisi ödemeleri gerekirken ödememeleri de Vergi Usul Kanunu’na göre suçtur. Maliye’nin de harekete geçmesi gerekir” diyor.