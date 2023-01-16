Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'ten skandal karar... Rezalete resmen sahip çıktılar

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Türkiye#Dünya
İsveçten skandal karar... Rezalete resmen sahip çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 15:59

İsveç'te bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal görüntülere Türkiye'den tepki yağarken İsveç'ten skandal bir karar geldi.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıkları, Ankara ve Stockholm arasındaki tansiyonu yükselten provokasyonun yankıları sürüyor.

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten bir skandal hamle daha geldi.

Stockholm merkezli günlük gazete Aftonbladet, Savcılığın skandal eyleme dair verdiği kararı 'son dakika' kodu ile duyurdu.

Gözden Kaçmasın

İsveçteki skandal dünya basınında... Türkiye İsveçi azarladıİsveç'teki skandal dünya basınında... 'Türkiye İsveç'i azarladı!'Haberi görüntüle

Söz konusu habere göre, Stockholm Şehir Savcılığı'ndan Savcı Lucas Eriksson, Stockholm Belediye Binası'nın önündeki olayın suç teşkil etmediğine karar verdi.

Gazete kararın kesin olduğunu ve savcının dosyayı kapattığını duyurdu.

Aynı haberde savcının davayı bir hakaret davası olarak ele aldığı ancak incelemeler sonrası 'yeteri kadar hakaret olmadığı' sonucuna varıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Savcı davayı kapattığının altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir.'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvurusunu Mayıs ayında yapmıştı.

İsveç Başbakanı Kristersson, 'YPG destekçilerinin provokasyonu ülkenin güvenliği için tehlikeli bir durum' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kristersson, 'NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum' demişti.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Gözden Kaçmasın

İsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştıİsveç gazetesi skandalın arkasındaki teröriste ulaştı!Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması