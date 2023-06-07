İsveç'ten bir ilk! PKK'lı teröristin Türkiye'ye iadesi onaylandı

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası NATO'ya üye olmaya karar veren ancak bu konuda Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç geçtiğimiz günlerde yeni terör yasasını yürürlüğe soktu.



YENİ YASA BELİRSİZ, PKK SEMPATİZANLARININ GÖSTERİSİNE İZİN VERİLDİ



Stockholm yönetimi yeni yasa ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor. Ancak düzenlemenin PKK sempatizanlarının başkent Stockholm’de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz.



İsveçli yetkililerin geçtiğimiz hafta sonu PKK’ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi tarafından organize edilengösteriye izin vermesi bu konudaki soru işaretlerini artırırken bugün İsveç'ten flaş bir hamle daha geldi.İsveç medyası kararıolarak duyurdu ve İsveç Yüksek Mahkemesi'nin PKK'lı bir teröristin Türkiye'ye iadesini onayladığını duyurdu.Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Aftonbladet dikkat çeken kararın önümüzdeki hafta Türkiye ile gerçekleştirilecek NATO zirvesinden önce geldiğine dikkat çekerek teröristin iadesi konusundaki kararın artık hükümette olduğunu vurguladı.Gazetede yer alan habere göre mahkeme söz konusu kararı geçtiğimiz hafta verdi.İsmi açıklanmayan 35 yaşındaki şahıs, 2014 yılında uyuşturucu suçu nedeniyle Türkiye'de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ancak şartlı olarak serbest bırakıldıktan sonra İsveç'e gitti.Şahıs geçtiğimiz yıl Türk adli makamlarının talebi üzerine cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek üzere İsveç'te tutuklandı.İsveç medyası Türkiye'ye iadesi onaylanan adamın asıl iade sebebinin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek olduğunu öne sürüyor.Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden Paul Levin gazeteye yaptığı açıklamada kararın İsveç hükümeti için çok doğru bir zamanda geldiğine dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.