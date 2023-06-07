Çernobil'den bu yana en büyük felaket! Baraj saldırısı her şeyi daha karmaşık hale getirdi...

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Dün sabah Ukrayna’nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yer alan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sular serbest kaldı.



HER İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLADI



Binlerce kişi sel tehlikesi nedeni ile tahliye edilirken Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya’yı 'barajı havaya uçurmakla' suçladı, Rusya ise barajdaki tahribatın nedeninin Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bir 'sabotaj' olduğunu öne sürdü.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yaklaşık 80 köy ve kasabanın sular altında kalabileceğini söylerken yetkililer 40 binden fazla kişinin tahliyesinin gerektiğini bildirdi.Nova Kakhovka barajının yıkılması tüm dünya için büyük birolsa da askeri analistler içinolmadı. Uzmanlara göre,konumunda olan ve yakın zamanda büyük bir saldırı bekleyen Rusya'nın böyle bir hamle yapması çok mantıklı görünebilir.Ancak baraj saldırısı bu yaz kaybettiği toprakları geri alabilmek büyük bir karşı saldırı planlayan Ukrayna'nın Dnipro'yu geçme planlarını iki nedenden dolayı ciddi şekilde karmaşıklaştıracak.Nova Kakhovka Barajı Sovyetler Birliği döneminde Dinyeper Nehri’nde inşa edilen altı barajdan biri. Zaporijya bölgesi için kilit bir konumda olduğu için, Ukrayna birlikleri bu köprüyü sağlam ele geçirebilseydi karşı saldırıda büyük avantaj sağlayabilirdi.İkinci ve daha önemli neden ise barajın zarar görmesi ile oluşan sel Dnipro coğrafyasını önemli ölçüde değiştirecek. Ukrayna'nın potansiyel amfibi saldırısı için en uygun yerin burası olacağı düşünülüyordu ancak saldırı bunu imkansız hale getirdi.Uzmanlara göre, Ukrayna için Dnipro'yu geçmek her zaman zor görünse de bu durum artık imkansıza dönüştü. Köprüdeki son durum Rusların sol kanadını emniyete almakla kalmıyor, savunmalarını Zaporijya Donbas ve kuzeydeki sınır boyunca yoğunlaştırmalarına da izin veriyor.Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Nova Kakhovka barajının yıkılması 1986'daki Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırıldı. Saldırı, savaş bölgesi boyunca80'den fazla yerleşim yerini ve 16.000 insanı tehlikede bıraktıNe yazık ki, savaş sırasında barajların kasıtlı olarak yıkılması hiç de alışılmadık bir durum değil. Ukrayna da ilk kez bu kadar yıkıcı bir şekilde acı çekmiyor. 1941 yılında Stalin'in Zaporijya barajını havaya uçurma kararının 20.000 ila 100.000 arasında cana mal olduğuna inanılıyor.İngiliz Telegraph gazetesi Putin'in gerçekleştirdiği öne sürülen saldırının Stalin'in izlerini taşıdığını öne sürerek saldırının sadece fiziksel değil psikolojik etkisi olduğunu da öne sürdü:"Rusya'nın Nova Kakhovka Barajına yönelik bariz saldırısı Ukrayna halkını şoke etti ve Avrupa'yı rahatsız etti. Saldırının belki de en büyük psikolojik sonucu Rusların zafere ulaşmak için ne kadar ileri gitmeye istekli olduğunun yeniden değerlendirilmesi olacaktır."