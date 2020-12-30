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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

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İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
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İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.

İsveç Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektubun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı." dedi.

Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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