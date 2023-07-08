İsveç'te bir skandal başvuru daha! Vilnius zirvesi öncesi Kur-an-ı Kerim yakmak istedi

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Kurban Bayramı'nın birinci gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eyleme izin veren İsveç hükümeti bir hafta sonra yaptığı açıklama ile skandal eylemi kınamış ve "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. Hiçbir şekilde İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

POLİS HENÜZ ONAYLAMADI

Türkiye ve dünyadan "İslamofobik" eyleme tepki yağarken, bugün İsveç medyası yeni bir skandalı duyurdu ve Helsingborg'da Lucas Ljungkvist isimli bir şahsın 'kuran yakma' eylemi için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Provokatif eylem henüz Helsingborg polisi tarafından onaylanmadı.



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İsveç televizyonu SVT, provokatörün amacının 'İsveç'in NATO üyeliğini engellemek' olduğunu belirtti.

Expressen gazetesinde yer alan haberde ise 29 yaşındaki provokatörün "Bu benim Erdoğan'ı görmek istememle ilgili" ifadeleri yer aldı.



SVT başka bir haberinde ise Kur'an yakma eylemleri ile ilgili yapılan ankete yer verdi ve İsveç halkının yüzde 53'ünün Kur'an ve İncil gibi kutsal kitapların toplum içinde yakılmasının yasaklanması gerektiğine inandığını belirtti.



Kurban Bayramı'nın birinci günü yapılan çirkin eylemin dünya çapında tepki çektiğini ve konunun BM'de gündeme geldiğini belirten SVT, ankette kadınların kutsal kitap yakılmasına erkeklerden daha fazla karşı çıktığını vurguladı.



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Dagens Nyheter gazetesinde yer alan bir analizde ise Kur'an yakma eylemlerinde en büyük kaybedeninin İsveç olduğu vurgulandı.



Analizde İsveç’teki İslami Şii Toplulukları Başkanı Haider İbrahim'in 'İfade özgürlüğü hepimiz için önemli. Ancak İslam aleminin en önemli bayramlarından birinde bir caminin önünde kutsal kitap yakmak nasıl bir ifade özgürlüğü olabilir? Bu eylemlerde en çok zarar gören Müslümanlar değil,İsveç'in dünyadaki itibarıdır' ifadeleri yer aldı.



İsveç'in NATO üyeliğinin de gündeme geleceği kritik 11-12 Temmuz Vilnius zirvesi öncesi İsveç polisinin eyleme izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞILIYOR

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin önüne geçilebilmesi için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü açıkladı.

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İsveç hükümeti kutsal kitapların yakılmasına izin veren yasayı tartışmaya açıyor. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasını önlemek için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü ifade etti. Son olarak Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim yakıldığını hatırlatan Strömmer, “Kur’an yakma olaylarının ulusal güvenliğimize yönelik tehditler oluşturduğunu görmekteyiz” dedi.



Strömmer, “Hukuki durumu incelememiz gerektiği açıktır. Çalışma devam ediyor. Mevcut düzenin iyi mi olduğunu yoksa yeniden mi değerlendirilmesi gerektiğine dair karar vermeliyiz” şeklinde konuştu.