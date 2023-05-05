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İsveç tarihinde bir ilk! PKK için para toplayan şüpheli yargılanacak...

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#İsveç#Pkk#Mahkeme
İsveç tarihinde bir ilk PKK için para toplayan şüpheli yargılanacak...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 13:14

İsveç'te terör örgütü PKK'ya toplamak için insanlara şantaj yapan şüphelinin bir kaç hafta içinde yargılanması bekleniyor. Savcı Hans Ihrman iddianamenin türünün ilk örneği olacağını vurgulayarak, terörü finanse etmenin ciddi bir suç olması gerektiğini söyledi.

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PKK yandaşlarının İsveç'in başkenti Stokholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin provokasyona göz yuman ve daha sonrasında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin veren İsveç, Finlandiya'nın resmi olarak NATO'ya katılmasının ardından Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçti.

TERÖR YASASI YÜRÜRLÜKTE

Türkiye’nin beklentilerini karşılama konusunda belirleyici olacağını düşündüğü önemli bir adım atan Stockholm yönetimi yeni terör yasasını hayata geçirdi. Mevcut kuralları katılaştıran ve 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yeni terörle mücadele yasası, önceki gün İsveç Parlamentosu’nda 34’e karşı 268 oyla kabul edildi.

İSVEÇ TARİHİNDE BİR İLK: PKK'YA PARA TOPLAMAKTAN YARGILANACAK

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Yeni terör yasası ülkede tartışmalara neden olurken, devlet radyosu SR terör örgütü destekçisi bir kişinin PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağını belirtti.

Savcı Hans Ihrman şüpheli ile ilgili bir kaç hafta içinde dava açılacağını duyurdu.

İsveç tarihinde bir ilk PKK için para toplayan şüpheli yargılanacak...

Terör örgütü PKK'ya para vermeleri için insanlara şantaj yapan 40 yaşındaki adamın daha büyük bir operasyonun parçası olduğuna inandığını belirten savcı Ihrman iddianamenin türünün ilk örneği olacağını vurguladı.

İsveç Radyosu da ülkede daha önce yapılan kovuşturmaların çoğunlukla DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik olduğunu vurguladı ve ilk kez bir PKK/YPG mensubunun yargılanacağının altını çizdi.

SAVCI IHRMAN: TERÖRÜ FİNANSE ETME GİRİŞİMİ CİDDİ BİR SUÇ OLARAK GÖRÜLMELİ

Savcı Ihrman terörü finanse etme girişiminin ciddi bir suç olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu paranın terör saldırılarına gitme riski vardı" dedi.

PKK'nın sadece 2022 yılı içerisinde dünya çapındaki 54 şiddet eylemi ile ilişkilendirildiğine dikkat çeken Ihrman, "Bu saldırılarda öldürülen çok sayıda sivil var. Toplanan para bölgeye yayılmış geniş bir ağ ile organizasyona gidiyor. Bu paranın bir kısmının şiddet eylemlerinde kullanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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SİLAHLA RESTORAN BASINCA YAKALANMIŞTI

Ocak ayında silahı ile bir restorana girip tehditlere savuran ve havaya ateş eden 40 yaşındaki şüpheli, gasp teşebbüsü nedeni ile gözaltına alınmış daha sonra yapılan incelemelerde şüphelinin terör örgütü PKK'ya para toplamak için insanlara şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı.

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#İsveç#Pkk#Mahkeme

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