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İsveç için yeşil ışık yandı gözler Ukrayna'ya çevrildi! Alman basını kararı zirve öncesi duyurdu

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#Nato#Ukrayna#Almanya
İsveç için yeşil ışık yandı gözler Ukraynaya çevrildi Alman basını kararı zirve öncesi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonrası İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması ile gözler Vilnius zirvesindeki bir diğer önemli başlığa çevrildi: Ukrayna'nın NATO üyeliği...

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO zirvesi savaşta 500 günün geride kaldığı Ukrayna’ya desteğin yinelenmesi ve güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olacak.

Ukrayna, komşusu tarafından tehdit edilmemesinin tek yolunun NATO koruması olduğuna belirterek ittifaka ne zaman ve nasıl katılabileceği konusunda netlik istiyor. Ancak Batı medyasında yer alan analizlere göre toplantıda Ukrayna'nın askeri ittifaka nihai üyeliği için net ön koşullar belirlemesi beklenmiyor.

RUSYA İLE SAVAŞI TIRMANDIRMA RİSKİ TAŞIYOR

Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyen ülkeler olsa bazıları üyelik vaadinin Rusya'yla savaşı tırmandırma riski taşıdığından korktukları için fazla ileri gitmek istemiyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden,geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO üyeliğine kapıyı kapatırken, Kiev yönetimine destek sözü verdi.

İsveç için yeşil ışık yandı gözler Ukraynaya çevrildi Alman basını kararı zirve öncesi duyurdu


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ALMAN BASINI ŞİMDİDEN DUYURDU:UKRAYNA'YA NATO DAVETİ YOK

Ukrayna'nın NATO üyeliği önündeki en büyük engellerden biri de Almanya. Federal hükümet daha önce ABD hükümetiyle birlikte Ukrayna'nın NATO üyelik talebini reddetmek istediğini bildirmişti.

Bugün Alman basınında yer alan haberlere göre, hükümetin şu anki odak noktası Ukrayna'ya somut bir şekilde yardım etmek.

Ukrayna'nın en büyük ikinci silah sevkiyatı destekçisi olarak Almanya'nın oynayacağı özel bir rol olduğunu öne süren Tagesspiegel gazetesi bugünkü NATO zirvesinden Ukrayna'ya herhangi bir üyelik daveti gelmeyeceğini yazdı.

İsveç için yeşil ışık yandı gözler Ukraynaya çevrildi Alman basını kararı zirve öncesi duyurdu


"UKRAYNA NATO'DA OLSAYDI SAVAŞ ÇIKARDI"

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Bild ise Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın sözlerine yer verdi. "Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması Polonya'nın çıkarınadır." diyen Duda, Almanya'nın Rusya ile savaştan korkmasını anladığını belirterek "Savaşın sonuna kadar beklemeniz gerekiyor" dedi.

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Ukrayna'yı bir an önce NATO'da görmek istemesine rağmen savaş korkusunun sadece Almanya'ya özel olmadığını belirten Duda, "Ukrayna bugün NATO'da olsaydı, savaş olurdu, çünkü diğer müttefik ülkeler Ukrayna'ya yardım etmek zorunda kalırdı" ifadelerini kullandı.

İsveç için yeşil ışık yandı gözler Ukraynaya çevrildi Alman basını kararı zirve öncesi duyurdu


İNGİLİZ BASINI: ÜYELİK YOK, GÜVENLİK GARANTİLERİ VAR

İngiliz basını da Ukrayna'nın üyeliği için ümit olmadığını belirterek, NATO üyelerinin Ukrayna'ya yeni askeri güvenlik garantileri vereceğini yazdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin "Bütün müttefikler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağı konusunda hemfikir. Zirvede Ukrayna için güçlü ve olumlu kararlar alınacağından eminim" ifadelerini kullandı.

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#Nato#Ukrayna#Almanya

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