İsrail'e karşı yeni cephe açılacak mı? İşte Hizbullah'ın 'kazan-kazan' taktiği

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Gazze bombardımanına devam eden İsrail nokta operasyonlar ile Hamas hedeflerini kara birlikleri ile de hedef alıyor.

Çatışmaların tünellerde de yaşandığı bilgisini doğrulayan İsrail bir yandan da Lübnan sınırında düşük yoğunluklu bir çatışma halinde.

İsrail, bölgedeki Hizbullah unsurlarının roket ve füze saldırılarına hava saldırıları ve topçu ateşi ile karşılık veriyor.

Açılacak ikinci bir cephenin bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği korkusu tazeliğini korurken Hizbullah'ın içinde bulunduğu ikilem bölgenin kaderini tayin edecek gibi gözüküyor.

Yıllarca İsrail'le savaşa hazırlandıktan sonra Hizbullah, Filistinlilerin savunucusu olarak güvenilirliğini korumak ile Lübnan'ı topyekûn bir savaşa sürükleme konusunda seçim yapmak zorunda kalmış durumda.

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40 yıllık tarihi boyunca Hizbullah kendisini Lübnan'ı korumaya, İsrail'e karşı savaşmaya ve Filistinlilerin devlet olma arayışını desteklemeye adamış bir direniş hareketi olarak tanımladı.

İsrail'in Cuma günü Gazze'nin dünya ile bağlantısını kestikten sonra kısıtlı kara saldırılarına başlatması ve bölgedeki ölü sayısının 8 bini aşmasının ardından Hizbullah'ın tepkisi şu ana kadar ölçülü oldu.

Ancak Hizbullah'ın bu ölçülü tavrı bir 'kazan-kazan' stratejisinin parçası olabilir.

Lübnan sınır çatışmalarının kapsamı haftalar geçtikçe giderek arttı ancak henüz topyekûn bir savaşa dönüşmedi. İlk etapta iki taraf birbirini topçu atışlarıyla vurmaya başladı, İsrail de insansız hava araçlarını getirdi. Hizbullah kayıplarında bu araçlar önemli rol oynadı.

Zira İsrail'i iki cepheli bir savaş ihtimaline kilitlenmiş halde tutmak için Hizbullah'ın sınırı geçmesine gerek yok.

İSRAİL ORDUSUNU BLOKE EDİYOR

Hizbullah sınırdaki çatışmalar sayesinde İsrail ordusunun bölgede ciddi miktarda birlik tutmasını sağlıyor.

Bu sayede buradaki unsurların Gazze'ye gitmesini engelleyen Hizbullah, savaş ve onun yıkıcı etkilerinden de uzak duruyor.

Başka bir deyişle mevcut durum ve olası gelişmelerin çoğu Hizbullah'ın lehine görünüyor.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki düşük seviyeli angajmanı sürdürürse, İsrail'in önemli askeri varlıklarını bloke etmiş olacak.

İsrail'in kuzey sınırındaki şu anki gergin ama istikrarlı, çok düşük yoğunluklu açmaz, her iki taraf için de en uygun durum gibi görünüyor.

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Hem İsrail hem de Hizbullah bunun farkında. Ancak her ikisi de öngörülemeyen küçük bir parıltının, her iki tarafın da kontrol altına alamayacağı büyük bir yangını tutuşturması ihtimalinden endişe duymalı.

Bu duruma dikkat çeken Lübnan Başbakanı Najib Mikati İsrail-Hamas savaşının Ortadoğu’da bir kaosu tetikleyeceği uyarısında bulundu ve 'Kaos bölgeyi yutabilir' dedi.

Hizbullah, Hamas ile İsrail'in 7 Ekim'de savaşa girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırılarda 47 savaşçısını kaybetti.

Savaşçılarının çoğu İsrail'in insansız hava aracı saldırılarında öldürülen Hizbullah, Pazar günü bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıklayarak karadan havaya füze kapasitesini sergiledi.

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HİZBULLAH LİDERİ İLK DEFA KONUŞACAK

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ilk halka açık konuşmasını Cuma günü yapacak.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen haber kuruluşu Al Mayadeen'e göre konuşma, yerel saat ile 15:00'te 'Kudüs yolunda ölen şehitler' anısına yapılacak tören sırasında yapılacak.

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