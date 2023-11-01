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İngiliz gazeteden 'Hamas 2.0' uyarısı! Avrupa üstünde: İkili bir şok gelebilir...

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#İsrail#Gazze#Avrupa
İngiliz gazeteden Hamas 2.0 uyarısı Avrupa üstünde: İkili bir şok gelebilir...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 11:04

İngiliz Telegraph gazetesi İsrail'in orantısız güç kullandığı saldırıların Hamas'ı yok etmek yerine çok daha güçlü bir Hamas yaratabileceğini iddia ederken, Avrupa'da ikinci bir enerji krizi endişeleri büyüyor...Dünya Bankası'nın baş ekonomisti Indermit Gill, Gazze'de çatışmanın tırmanması durumunda küresel ekonominin on yıllardır ilk kez 'ikili bir enerji şokuyla' karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve 1400 kişinin ölümü ile sonuçlanan şok saldırı 'İsrail'in 11 Eylül'ü olarak tanımlandı.

ABD El Kaide'nin yirmi yıl önce gerçekleştirdiği terör saldırıları sonrası uluslararası sahnede gücünü gösterme arzusuyla önce Afganistan'ı, sonra da Irak'ı işgal etti. En az 400,000 kişinin ölümüne yol açan bu savaşlar sonucu terörizm tehdidi dünya çapında metastaz yaptı ve çok daha karmaşık sonuçlar ortaya çıkardı.

KARŞILAŞTIRMALAR İSRAİL SALDIRILARININ BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR

İsrail Hamas saldırısı sonrası resmen savaş ilan ederek dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze'ye altı gün içinde 6.000 bomba attı. ABD 2015 ve 2016 yıllarında DAEŞ'le yürüttüğü mücadele kapsamında Gazze Şeridi'nden 100 kat daha büyük bir bölgeye ayda ortalama 2.500 bomba atmıştı.

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ABD Başkanı Joe Biden İsrail ziyaretinde “Adalet yerini bulmalı. Ancak bu öfkeyi hissederken, onun tarafından tüketilmeyin. 11 Eylül’den sonra biz de öfkeliydik ve adalet ararken hatalar da yaptık, siz bizim yaptığımız hataları yapmayın” demişti.

Bu karşılaştırma İsrail saldırılarının acımasızlığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Gazze'de sadece 3 hafta içinde yüzde 40'ı çocuk, yüzde 30'u kadın olmak üzere 8.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze nüfusunun yüzde 63'ü yerinden edildi ve bölgedeki binaların yüzde 15'i yıkıldı.

İngiliz gazeteden Hamas 2.0 uyarısı Avrupa üstünde: İkili bir şok gelebilir...

İNGİLİZ GAZETE: ACIMASIZ SALDIRI HAMAS 2.0 DOĞURABİLİR

İngiliz Telegraph gazetesi, İsrail'in amacını 'Hamas'ı yok etmek' olarak açıkladığını belirtti ancak buna rağmen acımasız saldırıların çok daha köklü bir 'Hamas 2.0' doğurabileceğini iddia etti.

İsrail'in başlattığı kara harekâtının Hamas'a güçlü bir darbe indirebileceğini belirten gazete "Grup saldırılara rağmen ayakta kalıp eskisinden daha kuvvetli bir yapıya dönüşebilir." uyarısında bulundu.

ABD'DEN HAMAS UYARISI

FBI direktörü Christopher Wray dün yaptığı açıklama ile Hamas'ın DAEŞ'ten bu yana Batı'ya yönelik en büyük terör tehdidi olduğunu iddia etti.

FBI'dan gelen bu açıklamayı referans gösteren Telegraph gazetesi bu durumun Avrupa için de geçerli olduğunu yazdı.

İngiliz gazeteden Hamas 2.0 uyarısı Avrupa üstünde: İkili bir şok gelebilir...

KRİZ ENDİŞESİ: PETROL VE GIDA FİYATLARI ARTABİLİR

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Terör tehdidinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sonrası büyük bir enerji krizi ile mücadele eden Avrupa aynı şeyi tekrar yaşama konusunda da endişeli.

Dünya Bankası dün açıkladığı raporda Gazze'deki krizin tırmanması halinde petrolün varil fiyatının 157 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası'na göre sadece petrol değil savaşın devam etmesi halinde gıda fiyatları da artma tehlikesi ile karşı karşıya...

Dünya Bankası'nın baş ekonomisti Indermit Gill de Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini belirtti ve çatışmanın tırmanması durumunda küresel ekonominin ilk kez 'ikili bir enerji şokuyla' karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

İngiliz gazeteden Hamas 2.0 uyarısı Avrupa üstünde: İkili bir şok gelebilir...


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#İsrail#Gazze#Avrupa

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