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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini açıkladı. Küresel bir insan hakları örgütü olan Access Now'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika yöneticisi Marwa Fatafta, İsrail'in bu kapatmayı kara işgaline başlarken olası savaş suçlarını örtbas etmek için kullandığını söyledi.
Kalkilya'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktı. Al Jazeera Arabic'in eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'te yayınladığı video klipte, silah sesleri duyulurken İsrail kuvvetlerinin bir caddeyi zırhlı bir araçla kapattığı görülüyor.
IDF, Salı günü, tanksavar füzesinin Gazze'nin kuzeyinde bir araca isabet etmesi sonrasında dokuz İsrail askeri öldürüldüğünü açıkladı.
Bolivya Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik bağlarını kopardığını açıklarken, komşuları Kolombiya ve Şili de Ortadoğu ülkesindeki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı. Üç Güney Amerika ülkesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insani hukuku ihlal etmesi sonrasında ülkenin İsrail büyükelçisini istişareler için geri çağırdığını söyledi. Boric, sosyal medya platformu X'teki bir gönderide, 'Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve büyük bir endişeyle izliyor' dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. İran misyonu, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'İran'ın Gazze'deki sivil kayıplarının ilk günlerine ilişkin uyarıları bir endişeyi ortaya çıkardı: Bu zulümler durdurulmazsa kamuoyunda öfke yaratabilir ve direniş hareketlerinin sabrını tüketebilir. Bu endişeler giderilebilir ve İsrail rejimi tarafından sürdürülen ihlalleri durdurma sorumluluğu doğrudan Amerikan yönetiminin elindedir.'
Açıklama, Husilerin Salı günü Eilat'a ateşlenen ve İsrail ordusu tarafından düşürülen füzenin sorumluluğunu üstlenmesinin ardından geldi. Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, Eilat yakınlarında bir hava tehdidini yeniden önlediğini duyurdu.
Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Lübnan sınırında Hizbullah ile düşük yoğunluklu bir çatışma içerisinde. İran'ın uyarısındaki senaryonun gerçekleşmesi halinde savaşta yeni bir cephe açılmış olacak.
Yabancı basın mensuplarını sorularını yanıtlayan İsrail başbakanı Neyanyahu sivil ölümleri ile ilgili verdiği örnek ile gündemde. İsrail, Gazze'deki hastaneyi vurduğunu günlerdir reddediyordu. Netanyahu 1944'te İngiliz savaş uçaklarının yanlışlıkla bir çocuk hastanesini vurduğunu söyledi ve 'Bu bir savaş suçu değil. Bu Britanya'yı yapmakla suçladığınız bir şey değil. Bu, bu tür meşru eylemlere eşlik eden trajik sonuçları olan meşru bir savaş eylemiydi' dedi. Netanyahu'nun açıklaması sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı bunu 'itiraf' olarak nitelendirdi.