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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi! İran'dan İsrail'e gözdağı gibi uyarı

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#İsrail#Gazze#İran
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazzenin dünya ile bağlantısı kesildi İrandan İsraile gözdağı gibi uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 08:22

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Haftalardır İsrail ablukası altında bombaların hedefi olan Gazze'nin dünya ile bağlantısı bir kez daha kesildi. IDF, askeri kayıplarını açıklarken İran'dan gözdağı gibi bir uyarı geldi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası Kolombiya ve Şili büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı. Bolivya ise İsrail ile diplomatik bağlarını kopardığını açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KOPTU
GAZZENİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KOPTU

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini açıkladı. Küresel bir insan hakları örgütü olan Access Now'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika yöneticisi Marwa Fatafta, İsrail'in bu kapatmayı kara işgaline başlarken olası savaş suçlarını örtbas etmek için kullandığını söyledi.

KALKİLYA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

Kalkilya'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktı. Al Jazeera Arabic'in eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'te yayınladığı video klipte, silah sesleri duyulurken İsrail kuvvetlerinin bir caddeyi zırhlı bir araçla kapattığı görülüyor.

HAMAS IDF ARACINI VURDU: 9 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

IDF, Salı günü, tanksavar füzesinin Gazze'nin kuzeyinde bir araca isabet etmesi sonrasında dokuz İsrail askeri öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ: DİPLOMATİK İLİŞKİLER SONLANDIRILDI

Bolivya Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik bağlarını kopardığını açıklarken, komşuları Kolombiya ve Şili de Ortadoğu ülkesindeki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı. Üç Güney Amerika ülkesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadı.


Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insani hukuku ihlal etmesi sonrasında ülkenin İsrail büyükelçisini istişareler için geri çağırdığını söyledi. Boric, sosyal medya platformu X'teki bir gönderide, 'Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve büyük bir endişeyle izliyor' dedi.

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI GİBİ UYARI
İRANDAN İSRAİLE GÖZDAĞI GİBİ UYARI

İran'ın Birleşmiş Milletlet misyonu, Yemen'deki Husi isyancıları gibi milislerin İsrail'e karşı operasyonlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. İran misyonu, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


'İran'ın Gazze'deki sivil kayıplarının ilk günlerine ilişkin uyarıları bir endişeyi ortaya çıkardı: Bu zulümler durdurulmazsa kamuoyunda öfke yaratabilir ve direniş hareketlerinin sabrını tüketebilir. Bu endişeler giderilebilir ve İsrail rejimi tarafından sürdürülen ihlalleri durdurma sorumluluğu doğrudan Amerikan yönetiminin elindedir.'


Açıklama, Husilerin Salı günü Eilat'a ateşlenen ve İsrail ordusu tarafından düşürülen füzenin sorumluluğunu üstlenmesinin ardından geldi. Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, Eilat yakınlarında bir hava tehdidini yeniden önlediğini duyurdu.


Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Lübnan sınırında Hizbullah ile düşük yoğunluklu bir çatışma içerisinde. İran'ın uyarısındaki senaryonun gerçekleşmesi halinde savaşta yeni bir cephe açılmış olacak.

NETANYAHU'DAN İTİRAF GİBİ SAVUNMA

Yabancı basın mensuplarını sorularını yanıtlayan İsrail başbakanı Neyanyahu sivil ölümleri ile ilgili verdiği örnek ile gündemde. İsrail, Gazze'deki hastaneyi vurduğunu günlerdir reddediyordu. Netanyahu 1944'te İngiliz savaş uçaklarının yanlışlıkla bir çocuk hastanesini vurduğunu söyledi ve 'Bu bir savaş suçu değil. Bu Britanya'yı yapmakla suçladığınız bir şey değil. Bu, bu tür meşru eylemlere eşlik eden trajik sonuçları olan meşru bir savaş eylemiydi' dedi. Netanyahu'nun açıklaması sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı bunu 'itiraf' olarak nitelendirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KOPTU
timelineKALKİLYA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI
timelineHAMAS IDF ARACINI VURDU: 9 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
timelineİSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ: DİPLOMATİK İLİŞKİLER SONLANDIRILDI
timelineİRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI GİBİ UYARI
timelineNETANYAHU'DAN İTİRAF GİBİ SAVUNMA
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#İran

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