NETANYAHU'DAN İTİRAF GİBİ SAVUNMA

Yabancı basın mensuplarını sorularını yanıtlayan İsrail başbakanı Neyanyahu sivil ölümleri ile ilgili verdiği örnek ile gündemde. İsrail, Gazze'deki hastaneyi vurduğunu günlerdir reddediyordu. Netanyahu 1944'te İngiliz savaş uçaklarının yanlışlıkla bir çocuk hastanesini vurduğunu söyledi ve 'Bu bir savaş suçu değil. Bu Britanya'yı yapmakla suçladığınız bir şey değil. Bu, bu tür meşru eylemlere eşlik eden trajik sonuçları olan meşru bir savaş eylemiydi' dedi. Netanyahu'nun açıklaması sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı bunu 'itiraf' olarak nitelendirdi.