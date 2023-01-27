İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

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İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze şeridindeki farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıların hedefi olan bölgelerde şiddetli patlama sesi duyuldu, bazı evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Hamas'ın roket üretim tesisini hedef aldığı aktarıldı.

Saldırının Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan ve hava savunma sistemleri tarafından düşürülen roketlere yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edilerek, “Saldırı, Hamas'ın güçlenmesine ve silahlanmasına önemli ölçüde zarar verecektir. Gazze Şeridi'nde yaşananların sorumluluğu Hamas'a aittir ve İsrail devletine yönelik güvenlik ihlallerinin bedelini ödeyecek olan da kendisidir” denildi.

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İsrail güçlerinin dün Batı Şeria’daki Cenin şehrinde gerçekleştirdiği ve 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılmıştı. İki roket hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından düşürülürken, güneydeki sahil şehri Aşkelon'da siren sesleri duyulmuştu.