İsrail dünyaya duyurdu... Hamas'ın kaçırdığı Alman vatandaşı Shani Louk'un akıbeti belli oldu

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Ofakim şehrinde açık havada düzenlenen elektro-müzik festivaline katılmak için İsrail'e giden Alman vatandaşı Shani Louk İsrail-Hamas çatışmasının başladığı gün Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında sadece iç çamaşırları ile yatarken görülmüştü.

Shani'nin hayatta olup olmadığı bilinmiyor, ancak görüntülerde kadının bacaklarının doğal olmayan bir pozisyonda durması ve tepkisiz yatması hayatını kaybettiği iddialarına neden olmuştu.

Haftalardır akıbeti belirsizliğini koruyan Shani Louk'tan kötü haber geldi.

Louk'un kız kardeşi, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada 'Kız kardeşimin ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyorum' dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra İsrail, Alman-İsrailli Shani Louk'un Hamas tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

Sosyal medyada yayınlanan bir mesajda şu ifadelere yer verildi;

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'23 yaşındaki Alman-İsrailli Shani Luk'un cansız bedenini bulunup kimliğinin belirlendiğini üzülerek öğrendik. Dualarımız Shani'nin arkadaşları ve ailesiyle birlikte.

Louk'un annesi, Hamas'ın Aksa Tufanı baskını sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde kamyonetteki Hamas üyeleri yanında görülen kadının kendi kızı olduğunu açıklamış ve kamuoyundan yardım istemişti.

Aile önce Alman basınına yaptığı açıklamada Shani Louk'un ağır yaralı olarak Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü belirtmişti.

İSRAİL: HAMAS 239 KİŞİYİ REHİN ALDI

Hamas, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda çok sayıda kişiyi kaçırarak rehin almıştı.

İsrail ordusunun Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre 239 kişi Hamas'ın elinde rehin. Daha önce bu sayı 229 olarak açıklanmıştı. Hamas, şimdiye kadar dört rehineyi serbest bıraktı.