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İsrail görüntüleri yayınladı, savaşta bir ilk! Pusuya düşen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı!

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#İsrail#Hamas#Gazze
İsrail görüntüleri yayınladı, savaşta bir ilk Pusuya düşen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 10:56

Gazze'deki tünellerden birinde pusuya düşürülen İsrail askerleri savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hamas'la çatıştı. IDF o anların görüntülerini yayınlarken, Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı peşinde olduğunu iddia etti.

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İsrail Hamas savaşında 4. haftaya girilirken, gözler İsrail'in gerçekleştireceği büyük kara harekatına çevrildi.

İSRAİL ASKERLERİ PUSU KURAN HAMAS ÜYELERİ İLE ÇATIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) haftalardır devam eden ağır bombardımanın ardından bölgeye daha fazla asker, tank ve zırhlı araç sevk ederken dün savaşta bir ilk yaşandı.

İsrail askerleri kuzey Gazze'deki tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleri ile çatıştı.

İsrail Ordusu tarafından yayınlanan kamera görüntülerinde tankların ve buldozerlerin Gazze'nin kuzeyine girdiği görülürken, IDF yoğun çatışmalar sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail görüntüleri yayınladı, savaşta bir ilk Pusuya düşen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı

"YENİ BİR SÜRPRİZ SALDIRIYA HAZIRLANIYORLARDI"

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IDF Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı için İsrail sınırını geçmeye hazırlandığını öne sürdüğü açıklamasında "Erez geçidi yakınlarında faaliyet gösteren IDF askerleri Gazze Şeridi'ndeki bir tünelden çıkan bir dizi terörist ile çatıştı." ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İsrail zırhlı kuvvetleri, Gazze'de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 'yeni bir aşama' olarak adlandırdığı yeni operasyonlara başladı.

İsrail görüntüleri yayınladı, savaşta bir ilk Pusuya düşen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı

İsrail güçleri daha önce Gazze'ye küçük ölçekli birkaç kara saldırısı düzenlemişti ancak mevcut saldırı İsrail askerlerinin bölgedeki en uzun operasyonu oldu

REHİNE KRİZİ EN BÜYÜK ENGEL

Analistler, İsrail'in düşük yoğunluklu kara saldırısını tercih etmesinin arkasındaki nedenin Hamas'ın elindeki rehineler olduğunu düşünüyor.

İsrail'e, rehineler serbest kalıncaya kadar saldırıyı yavaşlatması yönünde baskılar artarken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Pazar günü rehinelerin aileleri ile bir araya geldi. Ailelere güvence veren Gallant "İki hedefim var: Kaçırılanları geri getirmek ve savaşı kazanmak" dedi.

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#İsrail#Hamas#Gazze

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