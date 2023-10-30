Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Gazze'ye kimse elini uzatamaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez biz bir hazinedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz' dedi.

Hitabında Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan 'Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin kimse el süremez dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

Japonya merkezli NHK 'Türkiye yüzüncü yılını kutlarken Erdoğan Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutladığı Pazar günü yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, nerede mazlum, mağdur, muhtaç varsa onun yardımına koşan, elinden tutan, ayağa kaldıran, sorunlarını çözen tarafın Türkiye olduğunu söyledi' ifadelerine yer verildi.

Voice of America 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, İsrail'in Gazze'de Hamas militanlarıyla tırmanan savaşının gölgesinde Türkiye'nin yüzüncü yıl kutlamalarına öncülük ederken emperyalist güçlere karşı duracağına söz verdi' dedi.

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CNN Yunanistan 'Erdoğan Cumhuriyet Bayramı'nda: Gazze'ye kimse elini uzatamaz' manşetini attı.

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Erdoğan'dan İsrail'e karşı yeni mesaj: Gazze'ye kimse elini uzatamaz' başlığını attı.

Haberde 'açılış konuşmasından güç gösterisi' yorumuna yer verildi. Singapur merkezli The Straits Times 'Erdoğan, Türkiye'nin yüzüncü yılında emperyalistlere karşı zafer sözü verdi' dedi.

AFP abonelerine servis ettiği haberinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, İsrail'in Gazze'de Hamas militanlarıyla tırmanan savaşının gölgesinde Türkiye'nin yüzüncü yıl kutlamalarına öncülük ederken "emperyalist" güçlere karşı duracağına söz verdi' ifadelerine yer verdi.

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Kuwait Times'ın başlığı ise 'Gazze savaşı şiddetlenirken Türkiye yüzüncü yılını kutluyor' oldu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kutlama mesajını manşetine taşıyan Tehran Times Erdoğan'ın İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdiği açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye cumhurbaşkanı Gazze çatışması nedeniyle Batı ve İsrail'e sert çıktı' manşetini attı.

Yunan In.gr 'Erdoğan: Türkiye ikinci yüzyıla yelken açıyor Demokrasimiz güvende' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, hiçbir emperyalist gücün Türkiye'nin 'mutlu, başarılı ve muzaffer bir ülke' olmasını engellemeyi başaramayacağını söyledi'