İsrail basını 'tarihi' diyerek duyurdu: 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

BATI ŞERİA'YA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR VE İSRAİL'DEKİ PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE ZİYARET

Kritik ziyaretler İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'anın Cenin kentine düzenlediği son yılların en büyük saldırısından 2 hafta sonra gerçekleşiyor.

İsrail'de yargı yetkilerini kısıtlamayı öngören ‘reformun’ yeniden parlamento gündemine alınması ile halk yeniden sokaklara döküldü. Tel Aviv sokaklarını dolduran protestocular Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken, İsrail medyası gözlerini başbakanın yapacağı Türkiye ziyaretine çevirdi.

NETANYAHU'NUN BEKLEDİĞİ GÖRÜŞME

Geçtiğimiz aylarda İsrail Basını Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşme ayarlayabilmek için büyük bir çaba verdiğini öne sürerken, The Times of Israel başbakanın iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalıştığını iddia etmişti. Kanal 12 ise "Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.



TIMES OF ISRAEL: BU BİR İLK

Bugün İsrail basınında yer alan haberlerde görüşme ile ilgili pozitif bir beklenti olduğu görüldü.

Times of Israel ziyaretin 'bir ilk' olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk başbakan olacağını duyurdu. Gazete iki liderin Türkiye-İsrail ilişkileri ve İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeleri ele almasının beklendiğini belirtti.

Haaretz Netanyahu'nun ziyaretini duyurduğu haberinde "İsrail ile Türkiye ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için atılacak adımları görüşmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.



TARİHİ GÖRÜŞME 13 YIL SONRA YENİ BİR ORTADOĞU

Serogs haber sitesi ise "Böyle bir adım yıllar boyunca hayal olarak kabul edilebilirdi. İki ülke arasındaki ilişkiler derin bir durgunluk içindeydi." diyerek görüşmeyi 'tarihi' olarak yorumladı.

Netanyahu'nun ziyaretinin duyurulduğu haberde, "Mavi Marmara olaylarından ve kopan ilişkilerden 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu." ifadesi dikkat çekti.



Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun süren bir gerginlikten sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyaret ile yumuşamıştı.

2008'den bu yana yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret sonrası her iki ülkede ilişkilerin normalleşmesi için adımları hızlandırdı ve karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındı.