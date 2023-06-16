İsrail basını: Netanyahu Erdoğan ile görüşmeye çalışıyor

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Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Batılı liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferi sonrası Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdiler.



Uluslararası analizlerde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ilk olarak uluslararası gezilerle diplomasiye öncelik verecek. Bu kapsamda ilk yurtdışı ziyaretleri peş peşe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirildi.



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