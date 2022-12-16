Ispanak yiyenler halüsinasyonlar görmeye başladı...Avustralya'da alarm!

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Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan bir süpermarkette kapalı paketlerde satılan ıspanaklar ülkede acil bir sağlık alarmı verilmesine neden oldu.

Riviera Farms markalı ıspanakların zehirli olduğu öğrenilirken, ıspanakları tüketen çok sayıda kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu açıklandı. Belirti gösteren çok sayıda kişi acil servislere koşarken, yerel medya şimdiye kadar 9 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.



Sağlık yetkilileri zehirlenen kişilerin bulanık görme, göz bebeklerinde büyüme, hızlı kalp çarpıntısı, halüsinasyonlar ve deliryum gibi biz dizi ciddi şikayetle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

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Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durumdur. Deliryum, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir.

SAĞLIK GÖREVLİLİLERİ UYARI YAYINLADI

New South Wales Sağlık yetkilileri, Costco adlı süpermarkette satılan ve son kullanma tarihi 6 Aralık olan ıspanak paketleri konusunda bir uyarı yayınladı. Yayınlanan uyarıda söz konusu paketlerin kullanılmasının güvenli olmadığı belirti ve satın alanların paketleri imha etmesi istendi.



Ayrıca, ıspanağı yedikten sonra herhangiolağandışı semptom yaşayan herkesin derhal hastaneye başvurması istendi.

"ZEHİRLENENLER OLDUKÇA HASTA, OLMAYAN ŞEYLER GÖRÜYORLAR"

Eyaletin sağlık yetkililerinden Dr Darren Roberts şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şimdiye kadar kimse ölmedi, bu yüzden mutluyuz ve böyle kalmasını umuyoruz. Ancak zehirlenen insanlar oldukça hasta, orada olmayan şeyleri görüyorlar" dedi.



'Riviera Farms' firması onlarca insanı hastanelik eden paketlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Haberleri aldıktan sonra derhal harekete geçip paketleri market raflarından kaldırttıklarını duyuran firma söz konusu paketlere yabani bir ot karıştığını ancak diğer ürünlerin hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmediğini öne sürdü.

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DİĞER EYALETLERE DE UYARI GİTTİ



New South Wales sağlık departmanı şimdiye kadar etkilenenlerin hepsinin Sidney'den olduğunu ancak diğer eyaletlerdeki yetkilileri de uyardıklarını belirtti.



İnsanların neden zehirlendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

ISPANAK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Histamin duyarlılığı olan kişiler ıspanak yediğinde midede kramp tarzında ağrı, ciltte kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

ıspanak yapraklarına bulaşan bakteri, kimyasal maddeler veya zararlı otların bulunması halinde ise bulantı, kusma, ateş, ishal, genel durum bozukluğu gelişebilir.

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Kanlı dışkılama, şiddetli kusma, düşmeyen ateş, bilinç değişiklikleri gibi belirtiler varsa hemen doktora müracaat edilmeli.