İlanı verdiler, herkes sıraya girdi! Astronot olmak için yarışacaklar!

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi.

Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.

ESA'nın insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.

Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.

ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonunda dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.

AJANS 1975'TEN BERİ FAALİYETTE

Avrupa Uzay Ajansının (ESA), 1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan, hükümetlerarası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Şu an 22 üyesi olan örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tedir.

2006 yılı sayılarıyla 3.000.000.000 Avro'luk bütçeye ve (ulusal uzay ajansları hariç) yaklaşık 1900 çalışana sahiptir.

ESA'nın uzay uçuş programı, özellikle de astronotların katılımı ile Uluslararası Uzay İstasyonu programı, gezegenler ve Ay için insansız keşif uçuşlarını içerir. ESA telekomünikasyon, navigasyon, araştırma, uzayın gözlemi gibi birçok konuda da çalışır.

ESA ASTRONOTLARI BİRKAÇ GÜN ÖNCE UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPTILAR

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşü yaklaşık 6,5 saat sürdü. Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

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