Uzay seyahati için fiyat belli oldu

Son dönemde pek çok şirketin yatırım yaptığı uzay turizmi alanı kızışıyor.

Space Perspective, 6 saatlik bir uzay uçuşunda 8 yolcu taşıyabilecek yüksek irtifa balonu için yeni açıklamalarda bulundu.

Venture Beat'te yer alan habere göre, söz konusu yolculuk için belirlenen bilet ücreti 125 bin dolar (1 milyon 80 bin TL) oldu.

Balonlarını Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatmayı planlayan şirket söz konusu balon ile uzay turistlerini atmosferin üst ucuna uçuracak.

Yolcular 6 saatlik yolculuk ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan astronotlarınkine benzer bir manzaraya sahip olacak.

Ancak Neptün isimli kapsüllerinin bilet fiyatını açıklayan şirketin tek hedefi uzay turizmi değil.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada ISS için malzeme taşınması için de yatırımlar yapıldığının altı çizilmişti.

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