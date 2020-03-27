ANKARA (AA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:20,
İran'ın güneydoğusunda korkutan deprem
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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