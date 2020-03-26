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Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Van Başkale'de korkutan deprem

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Son dakika haberler... Van Başkale'de korkutan deprem
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Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4, deprem merkezini ise İran'ın Hoy kenti olarak açıkladı.

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik köyünde ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu bildirilmişti.

 

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