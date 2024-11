İran'daki protesto dünya gündemine oturdu: Genç kız kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırları ile kampüste oturdu

İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde genç bir kadının iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bugün dünya basının da öne çıkan gündem maddelerinden biri oldu.

Dünya çapında yankı uyandıran görüntülerdeki kadının neden soyunmuş olduğu hakkında günlerdir farklı yorumlar paylaşılıyor.



AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, kimliği açıklanmayan kadın, 'Besic' adı verilen İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü gençlerden oluşan kuvvetler tarafından tarafından başörtüsünü yanlış taktığı için taciz edildi ve başörtüsü yırtıldı.

Genç kadın bunun üzerine uygulanan katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için yarı çıplak soyundu ve üniversite kampüsünde yürümeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Bilim ve Araştırma Bölümü bloklarının merdivenlerinde iç çamaşırlarıyla oturan genç kadının güvenlik görevlileri ile konuştuğu görülüyor ancak sözleri duyulmuyor.





This iconic photo is now part of Iranian history, capturing the deep frustration of women with the regime—a powerful statement against repression. pic.twitter.com/UFv2EJLAi7