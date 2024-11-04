İran'daki protesto dünya gündemine oturdu: Genç kız kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırları ile kampüste oturdu

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İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde genç bir kadının iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bugün dünya basının da öne çıkan gündem maddelerinden biri oldu.

Dünya çapında yankı uyandıran görüntülerdeki kadının neden soyunmuş olduğu hakkında günlerdir farklı yorumlar paylaşılıyor.



AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, kimliği açıklanmayan kadın, 'Besic' adı verilen İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü gençlerden oluşan kuvvetler tarafından tarafından başörtüsünü yanlış taktığı için taciz edildi ve başörtüsü yırtıldı.

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Genç kadın bunun üzerine uygulanan katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için yarı çıplak soyundu ve üniversite kampüsünde yürümeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Bilim ve Araştırma Bölümü bloklarının merdivenlerinde iç çamaşırlarıyla oturan genç kadının güvenlik görevlileri ile konuştuğu görülüyor ancak sözleri duyulmuyor.





This iconic photo is now part of Iranian history, capturing the deep frustration of women with the regime—a powerful statement against repression. pic.twitter.com/UFv2EJLAi7 — Habib Khan (@HabibKhanT) November 3, 2024

AHLAK POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI: POLİS ŞİDDETİ İDDİASI

Bir sınıfın penceresinden uzak mesafeden çekilen başka bir videoda, kadın blokların arasında iç çamaşırları ile yürürken görülüyor. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Ahlak Polisi kadını bir araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırıyor.

İran'daki öğrenci hareketlerine ait 'Amir Kabir' adlı haber bülteninin Telegram kanalında, genç kadının gözaltına alındığı sırada da dövüldüğü iddia edildi.

BM VE AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ

Uluslararası medya kadının cesur protestosunun üniversite güvenlik görevlilerinin muamelesine karşı 'tepki' olduğunu vurgularken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü ve Uluslararası Af Örgütü genç kadının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



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Uluslararası Af Örgütü'nün İran şubesi, X hesabından,çağrısında bulundu.

Örgüt, "Gözaltında kendisine yönelik dayak ve cinsel şiddet iddiaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır" diye ekledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran Özel Raportörü Mai Sato X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olayı ve yetkililerin buna verdiği tepkiyi yakından takip edeceğim" dedi.

İRAN İDDİALARI YALANLADI

İran'ın Fars haber ajansı olayı doğrulayarak, öğrencinin oldukça bulanıklaştırılmış bir fotoğrafını yayımladı. Haberde öğrencinin derste "uygunsuz kıyafetler" giydiği ve güvenlik görevlilerinin uyarısı sonrası "soyunduğu" belirtildi.

Şiddet iddialarının yalanlandığı haberde güvenlik görevlilerinin öğrenciyle "sakin bir şekilde" konuştuğu belirtildi.



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Azad Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Amir Mahcub ise kadının tutuklanmasının ardından kendisinin de karakola gittiğini belirtti ve "kadının fiziksel durumunun oldukça iyi olduğunu" söyledi. X hesabından açıklamada bulunan Mahcub polis raporlarına atıfta bulunduğu paylaşımında öğrencinin ağır zihinsel baskı altında olduğunu ve zihinsel bir rahatsızlığı olduğunu öne sürdü.

Bazı İran yayın kuruluşları da öğrencinin ağır zihinsel ve ruhsal sorunlar yaşadığı ve bir sağlık merkezine sevk edildiğini öne sürdü.

ENDİŞE KAYNAĞI OLDU

Sosyal medyada genç kadının şiddet gördüğü ve akıbetinin bilenmediği yönündeki iddialar endişeye neden olurken, İran'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.