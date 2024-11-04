Son dakika....İran daha önce kullanmadığı silahları ortaya çıkarıyor! İsrail saldırısı için sadece Devrim Muhafızları değil İran ordusu da devreye girecek

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ABD'li Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan 'silahlarla' bir saldırı hazırladığını öne sürdü.
Gazeteye konuşan Mısırlı yetkili, İran'ın Kahire'yi özel olarak bilgilendirdiğini ve İsrail'e vereceği yanıtın "güçlü ve karmaşık" olacağı konusunda uyardığını öne sürdü. Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı 'bir mecburiyet' olarak görüyor.
WSJ'de yer alan habere göre, İran bu kez önceki saldırılardaki gibi füze ve insansız hava araçlarıyla yetinmeyecek ve kullanılan füzeler çok daha güçlü savaş başlıklarına sahip olacak.
Haberde operasyona İran ordusunun da katılacağı ve bunun Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 13-14 Nisan ve 1 Ekim füze saldırılarından 'farklı' olacağı vurgulandı. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İran'ın İsrail askeri tesislerini “geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde” hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgelerin sızdırıldığı iddiasıyla çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından siyasi bir fırtınanın ortasında kaldı. Olay sonrası Netanyahu'nun ofisinden "Başbakanlıktan hiç kimse tutuklanmadı" açıklaması yapılsa da, tutuklananlardan birinin başbakanlık sözcüsü olduğu konuşuluyor. Başbakanlık Sözcüsü Eli Feldstein, ulusal güvenliği ilgilendiren son derece gizli bilgileri Avrupa medya kuruluşlarına ifşa etmekle suçlanıyor.
İsrail ordusu, Hizbullah’ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat’ın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada “Ali Barakat, İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayarak Hizbullah’ın hava kuvvetleri birimi için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ayrıca Hizbullah için seyir füzeleri ve İHA'ların geliştirilmesinde de görev almıştır” denildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini topçu ateşiyle hedef aldığını ifade etti.Hastanelere ateş açtığı bilgisini de paylaşan Burş, saldırılarda Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörleri ile su tanklarının zarar gördüğünü ve yenidoğan ünitesindeki bazı çocukların yaralandığını söyledi.
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrailli radikal Yahudilerin işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisine yönelik ihlallere yer verildi.Polis korumasındaki İsraillilerin ekim ayında Mescid-i Aksa'ya toplam 23 kez baskın düzenlediği aktarılan raporda, söz konusu eylemlerde Mescid-i Aksa'ya 9 bin 721 kişinin baskın yaptığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin öldüğü, 83 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 2 Kasım Cumartesi gününe kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.