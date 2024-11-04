Son dakika....İran daha önce kullanmadığı silahları ortaya çıkarıyor! İsrail saldırısı için sadece Devrim Muhafızları değil İran ordusu da devreye girecek

İran daha önce kullanmadığı silahları devreye sokuyor: İsrail saldırısı güçlü ve karmaşık olacak

ABD'li Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan 'silahlarla' bir saldırı hazırladığını öne sürdü.



Gazeteye konuşan Mısırlı yetkili, İran'ın Kahire'yi özel olarak bilgilendirdiğini ve İsrail'e vereceği yanıtın "güçlü ve karmaşık" olacağı konusunda uyardığını öne sürdü. Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı 'bir mecburiyet' olarak görüyor.



WSJ'de yer alan habere göre, İran bu kez önceki saldırılardaki gibi füze ve insansız hava araçlarıyla yetinmeyecek ve kullanılan füzeler çok daha güçlü savaş başlıklarına sahip olacak.



Haberde operasyona İran ordusunun da katılacağı ve bunun Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 13-14 Nisan ve 1 Ekim füze saldırılarından 'farklı' olacağı vurgulandı. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İran'ın İsrail askeri tesislerini “geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde” hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini öne sürdü.





