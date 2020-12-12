Ä°ran'da muhalif gazeteci Zem idam edildi
Ä°ran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editÃ¶rÃ¼Â RuhullahÂ ZemÂ hakkÄ±nda verilenÂ idamÂ cezasÄ±Â infaz edildi.Â
Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re,Â gazeteci Zem, Devrim Mahkemesinin verdiÄŸi kararÄ±nÂ YÃ¼ksek Mahkeme tarafÄ±ndan onanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sabah idam edildi.Â
AÃ§Ä±lÄ±mÄ±, "bilinÃ§lendirme, mÃ¼cadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaÅŸÄ±m uygulamasÄ± Telegram Ã¼zerinden faaliyete baÅŸladÄ±. Rejim muhalifi haberlerle Ã¶ne Ã§Ä±kan ve kÄ±sa sÃ¼rede 1 milyondan fazla takipÃ§iye ulaÅŸan hesap, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sonra kapatÄ±ldÄ±.Â
RuhullahÂ ZemÂ editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki haber sitesi daha sonra yayÄ±nlarÄ±na Sedaimardom (HalkÄ±n sesi) ismiyle devam etti.
Zem'in "devrim karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle Ekim 2019'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ran'a getirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Devrim Mahkemesi,Â haziran ayÄ±nda,Â Zem'iÂ "yeryÃ¼zÃ¼nde fesat Ã§Ä±karmak" suÃ§lamasÄ±yla idama mahkum etmiÅŸti.Â
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