Son dakika... Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler! İran’ın ardından İtalya'da da bir can daha aldı...

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti. Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.



TAHRAN 13. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANINDA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ



İran’ın başkenti Tahran’da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.



Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,”Bu haber asla doğru değildir” açıklamasında bulundu.



Kiyanush Cafer’i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, ”Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek” dedi.



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