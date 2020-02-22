Sınırda korku yükseldi! İşte İran'a giden TIR şoförlerinin anlattıkları...

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısı 750, pozitif vaka sayısı 18 ve ölenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sınırda ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular içeriye alınmamaya başlandı. Gürbulak sınır kapısında benzer bir vaka önceki gün içeriye alınmadı. Sınır kapısına ayrıca termal kamera kurulacak. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek.

Kum kentinde yaşanan ölüm olaylarını duyduğunu söyleyen İranlı TIR sürücüsü, maske takılması, ellerin sürekli yıkanması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. İran'dan gelen bir başka sürücü de hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.

İran'a yük götüren Türk sürücüler ise koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, "Tedirginiz, korkmuyor değiliz. Bizim görevimiz bu, yükü almışız yerine teslim etmek zorundayız" dediler.

Şoförlerden Nurettin Altuğ ise İran üzerinden Irak'a yük götürdüğünü ifade etti. Altuğ, "Bizim için biraz düşünceler var o yönde. Elimizden geldiğince korunmaya, arabamızdan çıkmamaya, dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. İnsan tabi endişeleniyor ailesi için en azından kendisi için olmasa da getirip aileme bulaştırmak sıkıntısı var" diye konuştu.







