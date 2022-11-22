İran’da iki aktrise tutuklama

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İran’da, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermek amacıyla kamuya açık yerde başörtüsünü çıkartan iki ünlü kadın oyuncu tutuklandı. Ülkedeki IRNA haber ajansı, Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi’nin, medya faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında ‘tahrik edici’ sosyal medya paylaşımları nedeniyle cumartesi günü ifadeye çağrıldığını, pazar günü ise ‘komplo kurmak ve karışıklık çıkarmak’ suçlamalarıyla tutuklandığını duyurdu.

‘BU SON PAYLAŞIMIM’

IRNA, gösterilerin şiddetle bastırılması yüzünden yönetime sert eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Ghaziani’nin, sosyal medya paylaşımında başörtüsünü çıkardığını aktardı. Ünlü oyuncu bu görüntünün altında “Bu belki de benim son paylaşımının olacak. Şu andan itibaren bana ne olacaksa olsun, son nefesime kadar İran halkının yanında olacağım” ifadelerini kullandı. Geçen hafta yaptığı bir paylaşımda ise Ghaziani, İran hükümetini “çocuk katili” olarak suçlamıştı.

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BAŞÖRTÜSÜZ RÖPORTAJ

Katayoun Riahi’nin de yine aynı suçlamayla aynı gün içinde gözaltına alındığı bildirildi. İran’ın uluslararası alanda ödül kazanan, birçok filminde oynayan ve hayırsever kurumlara yaptığı desteklerle tanınan 60 yaşındaki oyuncu, eylül ayında Londra merkezli İranlı muhalif bir televizyon kanalına, başörtüsüz bir şekilde röportaj vermişti. Riahi, Kürt kökenli üniversitesi öğrencisi Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara da destek vermişti.

ÜNLÜ AVI SÜRÜYOR

Ghaziani ve Riahi ile birlikte, kamuoyunda yakından tanınan 8 kişi hakkında savcılığın sosyal medya üzerinden ‘tahrik edici’ paylaşımda bulunmak suçundan soruşturma açıldı. Sinema oyuncuları Mitra Hajjar ile Baran Kosari, Tahran’daki Persepolis FC futbol takımı teknik direktörü Yahya Golmohammadi, haklarında soruşturma açılanan diğer ünlüler arasında yer alıyor. İran’a uluslararası festivalde ödül kazandırmış ünlü yönetmenler Mohammad Rasoulof ve Jafar Panahi ise tutuklu yargılanan ünlüler arasında yer alıyor.

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NE OLMUŞTU

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle” gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke çapında hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurdu. İran medyasına göre, göstericilerle olan çatışmalarda, yaklaşık 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.