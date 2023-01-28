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Son dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'dan da hissedildi

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#Deprem#İran#Van
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 21:31

AFAD verilerine göre saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Khoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde oluşan deprem Van'dan da hissedildi. 

AFAD BAŞKANI SEZER: ÜLKEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Van'da da hissedilen depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer "Geçmiş olsun Van… Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür Ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm Ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bölgede Jandarma, AFAD ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından tarama faaliyetleri sürüyor" denildi. 

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#Deprem#İran#Van

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