İran: Basra Körfezi'nde ABD'yle yaşanan doğrudan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erzurum’da deprem Çevre illerde de hissedildiErzurum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitim mesajı: Beklentilerimizi daha da artırmak durumundayızCumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitim mesajı: Beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kâbus yeniden başlıyor... Burası Avrupanın göbeği: Sokaklar bomboş kaldıKâbus yeniden başlıyor... Burası Avrupa'nın göbeği: Sokaklar bomboş kaldı!#Koronavirüs
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı#Meteoroloji
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Parmak izim ve kan grubum orijinal...'Parmak izim ve kan grubum orijinal...'#Gülşah Saraçoğlu
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Ruslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladıRuslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladı!#Koronavirüs
Avcılarda korkunç olay İntihar sanıldı cinayet çıktıAvcılar'da korkunç olay! İntihar sanıldı cinayet çıktı#İstanbul
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

İran: Basra Körfezi'nde ABD'yle yaşanan doğrudan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

#İran#ABD#Basra Körfezi
İran: Basra Körfezinde ABDyle yaşanan doğrudan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızı öldü

İran asra Körfezi'nde ABD'yle yaşanan çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü iddia etti ancak söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haberin Devamı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, "Basra Körfezi'nde şu ana kadar ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalarda 9 Devrim Muhafızının öldüğünü" söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tengseri, herhangi bir tarih belirtmeksizin Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazısını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Basra Körfezi

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz