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İngiltere'de yakıt krizi sürüyor... Benzin istasyonuna atla geldi!

#İngiltere#Akaryakıt Krizi#SOSYAL MEDYA
İngilterede yakıt krizi sürüyor... Benzin istasyonuna atla geldi

İngiltere’de ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve uzun araç kuyrukları halen devam ediyor. Oldukça uzun araç kuyruğunun olduğu bir istasyona atı ile gelen adam ise şarkı söyleyerek mevcut durumla dalga geçti. Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran video bir anda viral haline geldi.

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İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt nakliyesinin aksamaması nedeniyle geçen hafta sonundan bu yana ülkede benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar olduğu görülüyor.

Sadece ülkede değil dünyada da gündem olan kriz İngiliz halkına oldukça sıkıntılı günler yaşatırken sosyal medyada viral olan bir video durumla deyim yerindeyse 'dalga geçti'.

Gus Lee-Dolphin adlı bir Instagram kullanıcısı uzun araç kuyruğu olan bir benzin istasyonunun önünden atıyla geçti ve bunu yaparken de bir yandan şarkı söyleyerek o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oldukça neşeli bir şekilde şarkı söyleyen genç adam atının üzerinden benzin kuyruğuna bakarak 'Atımın üzerindeyim. Siz kuyrukta bekliyorsunuz bense atımla rahatça yanınızdan geçiyorum çünkü atım benzinle değil havuçla çalışıyor' diye şarkı söyleyerek ülkede yaşanan krizle dalga geçti.

İngilterede yakıt krizi sürüyor... Benzin istasyonuna atla geldi

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Akılalmaz görüntüler... İngilterede benzin savaşları

İlgili Haber:Akılalmaz görüntüler... İngiltere'de benzin savaşları!

Londra'nın batısındaki Osterley bölgesinde yaşanan bu ilginç olay sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlanınca bir anda viral oldu. Video TikTok'ta 5 milyondan fazla izlendi. Daha önce hiç ata binmemiş olduğunu söyleyen Gus Lee-Dolphin, daha önce de benzer bir videoyu bisiklete binerken çekmiş ve aynı minvalde bir şarkı mırıldanarak çok sayıda beğeni toplamıştı.

 
 
 
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Independent'ta yer alan habere göre kuyrukta bekleyen sürücüler bu 'şova' pek tepki göstermedi zira onların en büyük derdi arabalarına yakıt alabilmekti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

Krizin giderek büyümesiyle ordu duruma el koydu ve İngiltere'de silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağı açıklandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

İngilterede yakıt krizi sürüyor... Benzin istasyonuna atla geldi

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Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.

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#İngiltere#Akaryakıt Krizi#SOSYAL MEDYA