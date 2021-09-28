Akılalmaz görüntüler... İngiltere'de benzin savaşları!

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BREXİT sonrası ülkedeki nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve üstüne koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zinciri kırılan İngiltere market alışverişinden, akaryakıta ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya. Ülkede marketler ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar bugün de devam etti.

VAHŞİ BATI'YA DÖNDÜ

Akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun kuyruklarda şiddetli kavgalar patlak verdi. insanların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntüler ise tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İngiliz medyası söz konusu görüntüleri 'Vahşi Batı'ya döndük' yorumları ile verdi.

BİRBİRLERİNİ YUMRUKLADILAR

Gelen ilk görüntülerde iki adamın 'sıramı çaldı' iddiasıyla birbirini yumrukladığı görüldü. Benzer diğer bir görüntüde ise iki baba ve iki oğulun birbirlerine girdikleri tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu görülüyor.

Petrol wars #Welling #shell knifes out #worldsgonemad pic.twitter.com/6s5DairvF6 — #TeamAlfie🇸🇴 (@TeamalfieGolf) September 27, 2021

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BIÇAK ÇEKTİ, KAPORTAYA YATTI, ARACI TEKMELEDİ

Londra'nın güneydoğusundaki Welling'de bir benzin istasyonunun önünde, elinde bıçak olan bir adamın araç içindeki başka bir sürücünün önünü kesip bağırdığı görüntüler çıktı. Elindeki bıçakla kaportanın üstüne yatan adam bir kaç metre sürüklendikten sonra inip aracı tekmelemeye başladı.



HIRSIZLAR ARABALARDAN BENZİN ÇALMAYA BAŞLADI

Sürücüler gece boyunca benzin istasyonlarının önünde tekrar kuyruğa girerken, İngiltere'deki yakıt krizi bugün de azalma belirtisi göstermiyor. Ancak insanların tek derdi uzun kuyruklar değil, yakıt elde etmek o kadar zor ki, hırsızlar arabaların depolarını delip benzin çalmaya başladı.

ORDU BEKLEMEDE

Hükümet acil müdahale planı kapsamında orduyu devreye sokmak için bekliyor. Daha önce çözüm önerisi olarak sunulan geçici vizeler içinse henüz bir çalışma başlatılmadı.



