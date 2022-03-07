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İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya acı çekiyor, işgal hiç iyi gitmiyor!

#Rusya#Ukrayna#Tony Radakin
İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya acı çekiyor, işgal hiç iyi gitmiyor

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rus işgalinin iyi gitmediğini, Rusya'nın acı çektiğini belirterek Moskova'nın bu savaşı kaybedeceğini iddia etti. Amiral Radakin 'Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor.' ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna işgali iki haftadan kısa bir süre önce başladığında, çoğu kişi Rus tanklarının birkaç saat içinde Kiev'e girmesinin kaçınılmaz olduğu iddia etmişti. Ancak bir dizi stratejik hata ve Ukrayna birliklerinin savaş alanındaki dikkate değer direnişinden sonra tüm tahminler boşa çıktı.

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İŞGAL İYİ GİTMİYOR, RUS BİRLİKLERİ KARMAŞA İÇERİSİNDE

Bugün savaşın 12. günü. Ülkeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen yılın sonlarında İngiltere Genelkurmay Başkanlığına atanan Kraliyet Donanması eski başkanı Sir Tony, 24 saat içinde sekiz Rus uçağının düşürülmesinden sonra Putin'in 'yok edilmiş' kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaşı kaybedebileceğini öne sürdü.

Radakin, Rusya'nın askerlerinin 'karmaşa içinde' olduğunu ve işgalin 'iyi gitmediğini' söyledi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya acı çekiyor, işgal hiç iyi gitmiyor

Amiral Sir Tony Radakin Fotoğraf: Kraliyet donanması

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DÜNYA RUSYA'YA KARŞI BİRLEŞTİ

Dün BBC'ye konuşan Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı devralmasının 'kaçınılmaz' olup olmadığı sorusuna "Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük" şeklinde cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Ukrayna'nın hem silahlı kuvvetleri hem de halkı tarafından dikkate değer bir direniş gösterdiğini ve tüm dünyanın Rusya'ya baskı uygulayarak bir araya geldiğini görüyoruz.

RUSYA ACI ÇEKİYOR, 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

Rusya acı çekiyor. On gün öncesine göre daha az güçlü. Rus kuvvetlerinin önde gelen unsurlarından bazıları, Ukrayna'nın yanıtıyla büyük ölçüde yok edildi."

Amiral Radakin Rus ordusunun yaşadığı teknik arızalara da dikkat çekerek 'Temel arızalar görüyoruz. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor.' dedi.

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RUS ASKERLERİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Rus askerlerinin savaş konusunda hayal kırıklığına uğradığı ve emirlere uymadığı bir süredir sıkça konuşuluyor. Birliklerin erzak ve yakıt konusunda ciddi sorunlar yaşadığı, eğitimsiz ve genç askerlerin yaşanan teknik arızalar sırasında çaresiz kaldığı dünya basınında öne çıkan iddialar arasında.

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya acı çekiyor, işgal hiç iyi gitmiyor

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KİEV KONVOYU DURMA NOKTASINA GELDİ, RUSYA ÖLEN ASKER SAYISINI DUYURDU

Tanklar, füze bataryaları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere Kiev'i kuşatmak için yola çıkan yüzlerce Rus aracı ve tahmini 15.000 askerden oluşan bir konvoy durma noktasına geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yedi günlük süreçte 498 askerini kaybettiğini duyurdu. Ukraynalı kaynaklar bu sayının 5 binden fazla olduğunu iddia ediyor. 

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#Rusya#Ukrayna#Tony Radakin

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