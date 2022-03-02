Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rus askerleri isyanda! Telsiz konuşmalarının ortaya çıktığı iddia edildi

#RUSYA#Ukrayna#Rus Askerleri
Rus askerleri isyanda Telsiz konuşmalarının ortaya çıktığı iddia edildi

İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmaların paylaştı. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşının 7 gününde İngiliz Telegraph Gazetesi,  Rus askerlerin telsiz konuşmalarına ulaştığını iddia etti. 

Gazetedeki habere göre, telsiz konuşmaları birliklerin Ukrayna kasabalarını bombalamak da dahil merkezi komuta emirlere uymayı reddettiklerini ve gıda ve yakıt kaynaklarının tükenmesinden acı bir şekilde şikayet ettiklerini ortaya koydu. Askerlerin genel olarak morali bozuk, çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

BİR GRUP ASKER SINIR ÖTESİNE GERİ DÖNDÜ

Haberde ayrıca bir grup Rus askerinin savaş cephesinden uzaklaştığı ve sınırın ötesine geri döndüğü iddia edildi.

Gözden Kaçmasın

Putin’in güveni boşa çıktı: Rus hava gücü Ukrayna’da sınıfta kaldıPutin’in güveni boşa çıktı: Rus hava gücü Ukrayna’da sınıfta kaldı!Haberi görüntüle

TANKLARIN YAKIT DEPOLARINA DELİKLER AÇIYORLAR

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun genç, kötü eğitimli askerlerden oluşan bir kısmının savaşa hazırlıksız yakalandığını ve bazı durumlarda araçlarının yakıt depolarında kasıtlı olarak delikler açtıklarını söyledi. Savunma yetkilisi istihbaratın kaynağını açıklamayı reddetti, ancak kaynağın İngiliz istihbarat şirketi ShadowBreak Intl. olduğu iddia ediliyor.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI ERZAK KONUSUNDA

Haberin Devamı

Dinlenen konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu duyuluyor.

NEREYE GİTTİKLERİ, NE YAPTIKLARI HAKKINDA HİÇBİR FİKİRLERİ YOK

Rus ordusunun büyük bölümü cep telefonlarına güveniyor ve bu da onları telsiz meraklılarının müdahalesine karşı savunmasız hale getiriyor. ShadowBreak'i kuran ve telsiz konuşmalarını dinleyen 26 yaşındaki Samuel Cardillo, Telegraph Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Burada gördüğümüz tek şey Rus askerlerinin tam bir kargaşa içinde çalıştığı. Nereye gittikleri ve nasıl iletişim kuracakları hakkında hiçbir fikirleri yok." dedi.

'UKRAYNALILAR HÜKÜMETTEN MUTSUZ' DENİLMİŞ

Ukraynalı yetkililer son günlerde çok sayıda video yayınladı. Rus yetkililerin savaş öncesi Rus askerlerine 'Ukrayna halkının hükümetlerinden çok mutsuz olduklarını ve Rus birliklerini kabul edeceklerini söyledikleri' öne sürülüyor.

Rus askerleri isyanda Telsiz konuşmalarının ortaya çıktığı iddia edildi

Ukrayna'da bir süpermarketi yağmalayan Rus askerleri

Haberin Devamı

Son günlerde çıkan birçok habere Rusya'nın işgalden önce topladığı birliklerin genellikle araçlarda veya siperlerde uyumak zorunda kaldığı öne sürülürken Rus birliklerinin Ukraynalı bir süpermarketi yağmaladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

Gözden Kaçmasın

Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putinin gizli planını sızdırdı Skandal harita dünya gündeminde... Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Lideri Zelenskiy, Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldüUkrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Lideri Zelenskiy, 'Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü'Haberi görüntüle

 

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
daha fazla video içinNükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Rus Askerleri

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı