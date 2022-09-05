İnanılmaz hata: Hesabında 50 milyar doları gördü… Bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri oldu!

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Louisiana'da yaşayan iki çocuk babası Darren James, dünyada çok az insanın başına gelebilecek bir olay yaşadı.

Louisiana Kamu Güvenliği Departmanı için eski bir kolluk görevlisi olan, şimdilerde ise emlakçılık yapan 47 yaşındaki adam karısından gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Hemen telefonundaki bankacılık uygulamasını açan Darren, hesabında tam 50 milyar dolar olduğunu gördü. Az önce okuduğunuz şeyi yanlış okumadığınızdan emin olmak için tekrar yazalım: 50 milyar dolar!

Konuyu biraz daha açalım: 50 milyar dolarlık bu nakit varlık onu Virgin’in patronu Richard Branson'ın on katı ve bir başka multi milyoner James Dyson'dan da tam yedi kat daha zengin yapabilecek kadar büyük bir meblağ.

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Darren James, bir an için dünyanın en zengin insanlarından bir olsa da bu sevinci uzun sürmeyecekti.

Adam, bir an için paranın kendilerine bilinmeyen zengin bir akrabaları tarafından gönderilmiş olabileceğini hayal ettiğini, ancak kısa sürede gerçeklerin ortaya çıktığını ve yardım için banka ile temasa geçtiğini söyledi.

Darren bu parayı saklamaya çalışmasının hırsızlık olarak kabul edileceğini çok iyi biliyordu.

“Bu çok çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim” diyen Darren şöyle devam etti “O an tek düşündüğümüz kapımızı kimin çalacağıydı...çünkü o kadar parası olan kimseyi tanımıyoruz.”

Bize ait olmadığını biliyorduk. Biz onu kazanmadık, bu yüzden parayla hiçbir şey yapamadık.

Banka Darren’a 50 milyar doların neden yatırıldığını veya nereden geldiğini açıklamadı.

Para birkaç gün içinde James’in hesabından yok oldu.

Darren James, kendisinin ve ailesinin, sadece birkaç günlüğüne de olsa, dünyanın en zengin ailelerinden biri gibi hissetmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

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James, kendi başına bir milyarder olma hayalini gerçekleştirirse, servetini çocuk hastaneleri inşa etmek gibi başkalarına yardım etmek için kullanacağını söyledi.