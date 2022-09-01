Böylesi ancak filmlerde olur… Hesaplarına yanlışlıkla 10 milyon dolar yatırıldı! Sonrası tam bir kaos

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Melbourne'de yaşayan Thevamanogari Manivel, geçen yıl mayıs ayında, kripto para borsası şirketinden 100 dolar geri ödeme almayı bekliyordu.

Ancak yapılan büyük bir hata ve karışan hesaplar olaya dahil olan herkesin hayatını altüst edecekti.

Ürünlerinin tanıtımı için reklamlarında ABD’li aktör Matt Damon'ı oynatan ve büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atan Singapur merkezli şirket böylesine kritik bir hatayı öngörememişti.

ŞİRKET, MÜŞTERİNİN HESABINA 10 MİLYON DOLAR YATIRDI!

Mahkeme belgelerine göre şirket müşteriye 100 dolar yerine yanlışlıkla 10.474.143 dolar aktardı. Şirketin yaptığı hata 7 ay sonra fark edildi

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Rutin bir denetim sırasında şirket, yaptığı hatayı keşfetti ve yasal işlemlere başladı.

Kadının bankası Commonwealth Bank da davalı olarak listelendi, ancak şirket, bankaya karşı ‘esaslı’ bir nihai tazminat talep etmedi.

Yaşanan hatanın ardından parayı kızı ve kız kardeşi gibi aile üyeleri de dahil olmak üzere altı kişiye daha hediye eden Manivel başına geleceklerden habersizdi.

Yanlışlıkla banka hesabına aktarılan 10,4 milyon dolar harcayan kadına tüm parayı artı yüzde 10 faizi ve yasal masrafları geri ödemesi emredildi.

Victoria Yüksek Mahkemesi yargıcı James Elliott “Olağanüstü bir şekilde, davacıların bu önemli hatayı yaklaşık yedi ay sonra, 2021 Aralık ayının sonlarına kadar fark etmedikleri iddia edildi” dedi.

Kız kardeşler parayla birçok lüks ev satın aldı

HATAYI 7 AY SONRA FARK ETTİLER

Geçen haftanın sonunda mahkeme hayatı yapan şirket lehine karar verdi ve tüm paranın yanı sıra daha fazla masrafın geri ödenmesine karar verdi, ancak sanıklardan bu konuyla ilgili henüz herhangi bir yanıt alamadı.

Bu mahkeme emri, Bayan Manivel'in kız kardeşinin, tamamen haksız ödeme yoluyla edindiği bildirilen, Melbourne’deki 1,35 milyon dolarlık evini satmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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Mahkeme, Manivel'in Craigieburn'de kız kardeşi Thilagavathy Gangadory'ye ‘hediye’ olarak dört yatak odalı, dört banyolu bir ev satın aldığını açıkladı.

Şirket yasal mücadelesine şubat ayı başlarında başladı ve Thevamanogari Manivel'in hesaplarını dondurmayı başardı.

HAKİM KARARINI VERDİ...

Ancak o zamana kadar paranın çoğu kadının kardeşleri ve akrabaları arasında paylaşılmıştı bile...

Yargıç James Elliott kararını verirken “Mülklerin yanlış ödenmiş fonlarla satın alındığı ve yanlış ödeme yapılmamış olsaydı asla bu ailenin elinde olmayacağı tespit edildi” dedi.