Böylesini filmlerde bile görmediniz! Rus casus Maria NATO’nun kalbine nasıl girdi?

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İngiltere'nin en zengin ailelerinden birine mensup Lady McAlpine, ünlü fotoğrafçı ve belgeselci Marcelle D'Argy Smith ve daha birçok varlıklı ve önemli isim…

Hiçbiri Rus ordusunda bir albayın kızı olan Olga Kolobova’nın aralarına Maria Adela adıyla sızdığının farkında değildi.

Rus casus örgütü GRU'da kıdemli bir subay olduğundan şüphelenilen Olga Kolobova, ülkesi için NATO’yla ilgili bilgi toplamak ve belki de daha da fazlasını yapmak için devreye sokulmuştu.

HER ŞEYİ BASINA ANLATTILAR

Lady McAlpine The Telegraph'a "O zaman onun sahte olduğunu düşünmüştüm" dedi: "Onu belli belirsiz hatırlıyorum. Bir partimize geldi ve onunla birkaç kez karşılaştım. Sanırım kendini hayatımıza sokmaya çalışıyordu.”

“Ama kadınların bu tür şeylerde altıncı hissi vardır.” diyor Lady McAlpine. Sonra sözü D'Argy Smith alıyor:

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“Kendilerini gömüyorlar ve size aşina hale geliyorlar. Maria arkadaş olması kolay bir genç kadındı. Ama çok da ileri çıkmazdı. Kimse onun hakkında pek bir şey hatırlamazdı." AMACI NATO ÜSSÜNE SIZMAKTI

Maria Adela, tüm bunları Napoli’de bulunan NATO üssüne sızabilmek ve içeriden bilgi alabilmek uğruna yapıyordu.

Maria Adela, İtalya’nın liman kentine yerleşmiş ve kendine jet sosyeteye çalışan mücevher tasarımcısı süsü vermişti. Kurnaz casus git gide NATO’da görevli subaylarla da yakınlaşmaya başladı.

Maria, Lady McAlpine ve kocası Sir William McAlpine ile 2013 yılında tanışmıştı, çiftin evlerinde verilen bir partiden sonra geceyi orada geçirmişti.

Maria Adela, Cosmopolitan'ın eski editörü Marcelle D'Argy Smith ile de bu partide tanışmıştı.

KİMSE ŞÜPHELENMEDİ

O sırada ne Lady McAlpine ne de D'Argy Smith, Adela'nın gerçek adının, GRU'da kıdemli bir subay olduğundan şüphelenilen Rus ordusunda bir albayın kızı olan Olga Kolobova olduğunu bilmiyordu.

NATO yetkilileriyle yan yana olma girişimi, beni tanımasından ve McAlpine'lerle tanışmasından çok sonra gerçekleşti." diyor 70 yaşındaki Marcelle D'Argy Smith ve ekliyor:

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"Hikayesi son derece makuldü, zaten insan birinin casus olduğundan şüphelenip hemen geçmişini araştırmaya girişmez. Onun hakkında şüphemi uyandıran hiçbir şey yoktu.”

Maria Adela Kuhfeldt Rivera'nın sahte adını kullanan casus, neredeyse on yıl boyunca bu görevde konuşlandırıldı, İngiltere ve Orta Doğu'ya ulaşan kapsamlı bağlantılar kurdu.

Adela kendini Napoli'nin parti sahnesinin merkezine yerleştirdi Onu tanıyanlara göre, her zaman kusursuz görünen ve kendini “sosyalist ve iş kadını” olarak sunmaktan hoşlanan Maria Adela, böyle bir şirketin ortasında yersiz görünmedi.

Napoli'ye taşındığında, Adela kendini şehrin uluslararası parti sahnesinin merkezine yerleştirdi. Her yıl düzenlenen NATO balosunda ve ABD Deniz Piyadeleri balosunda müdavim oldu ve hatta kendisini NATO Karargahına bağlı yerel bir yardım kuruluşunun sekreteri yapmayı da başardı. BİR PERSONELLE AŞK YAŞAMIŞ

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Birkaç NATO yetkilisi onu evinde ziyaret etti ve bir personel onunla romantik bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Maria Adela'nın Napoli'ye transferi, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirdiği ve doğu Ukrayna'da sessizce savaş yürüttüğü 2014 yılında gerçekleşti.

Şehirdeki NATO karargahının görevleri arasında Moskova'dan yükselen tehditle yüzleşmek vardı.

Maria Adela’nın ismi geçen ay, araştırmacı web sitesi Bellingcat tarafından, Mart 2018'de Sergei Skripal'i sinir gazı Novichok ile zehirleyerek öldürmeye çalışan Rusya'nın GRU dış istihbarat servisi için çalışan bir casus olarak ortaya çıktı.

Altı ay sonra Salisbury zehirlenmeleriyle kimliğinin açığa çıktığını düşünen Maria Adela, Napoli'den Moskova'ya tek yönlü bir uçak bileti satın aldı ve Rusya'ya geri çekildi.

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Batıdaki yakın arkadaşları onu o zamandan beri hiç görmedi.

Ama takip eden yıllarda, şimdi 40 yaşında olan Maria, arkadaşlarıyla iletişimini sürdürdü. GEÇEN YIL MESAJ ATTI

Geçen aralık ayında, Bayan D'Argy Smith'e WhatsApp'tan şöyle bir mesaj gönderdi:

"Sevgili sevgili Marcelle! Açıklayamadığım birçok şey var! Ama seni çok ama çok özlüyorum…”

Marcelle D'Argy Smith istihbarat servislerinden herhangi bir yetkili tarafından Maria Adela ile olan dostluğu hakkında, kendisiyle temasa geçilmediğini söyledi ve ekledi “Onlara söyleyebileceğim bir şey yok.”